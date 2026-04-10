VIDEO VIRAL: Restaurante venezolano ‘Francisca’ se incendió en Miami-Dade, generó gran alarma en zona comercial

Un incendio registrado durante la tarde de este viernes, 10 de abril, en el restaurante de comida venezolana Francisca, ubicado en la calle 58 de Doral, en Miami-Dade (Florida), generó alarma entre residentes y transeúntes luego de que una enorme columna de humo negro se elevara sobre la zona comercial.

De acuerdo con diversos medios locales, el incendio obligó a la movilización inmediata del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, cuyas unidades llegaron en cuestión de minutos para contener las llamas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el fuego se originó dentro de la estructura del restaurante, un punto de encuentro habitual para la comunidad venezolana en el sur de Florida.

La densa humareda fue visible desde varios sectores de Doral, lo que llevó a numerosos ciudadanos a comunicarse con los servicios de emergencia y compartir imágenes del incendio en redes sociales.

Durante las labores de extinción, los comercios adyacentes permanecieron en estado de alerta preventiva. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el incendio no se propagó a otros locales del centro comercial, gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate.

El balance preliminar de los servicios de emergencia indicó que no se registraron heridos, ni por quemaduras ni por inhalación de humo.

Tampoco fue necesario realizar traslados a centros hospitalarios, lo que fue recibido con alivio por comerciantes y clientes que se encontraban en las inmediaciones al momento del incidente.

Aunque el humo fue de gran magnitud y generó preocupación entre los residentes, las autoridades señalaron que los daños se limitaron al interior del restaurante Francisca.