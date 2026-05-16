VIDEO VIRAL: Petróleo, Maduro y ‘poderío militar’ de EEUU, las nuevas declaraciones de Trump sobre Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país «ha hecho una fortuna» con el petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense detalló en su más reciente entrevista con Fox News, que Washington y Caracas han obtenido «ganancias significativas» desde los cambios políticos ocurridos tras la salida de Maduro del poder.

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Según Trump, el nuevo modelo petrolero ha permitido que Venezuela «gane más dinero en ocho meses que en los últimos 10 años», mientras Estados Unidos participa directamente en los beneficios derivados de la producción y comercialización del crudo venezolano.

«Lo bueno es que hemos hecho una fortuna con su petróleo y ellos también; han ganado más dinero en los últimos ocho meses de lo que ganaron en los últimos diez años», sostuvo Trump.

#15May | Donald Trump sobre Venezuela: «Hemos hecho una fortuna con su petróleo y también ellos han ganado más dinero en los últimos ocho meses de lo que han ganado en los últimos 10 años» Video: Fox News pic.twitter.com/s6yrb0nWMh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026

OPERACIÓN RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Durante la conversación, Trump también vinculó estos resultados satisfactorios para él con la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero en Caracas.

Aseguró que la captura de Maduro se resolvió «muy rápido», precisando que tomó exactamente «48 minutos y 13 segundos».

El mandatario sostuvo que la rapidez del operativo fue posible gracias al fortalecimiento de las fuerzas armadas estadounidenses durante su primer mandato, un punto que ha reiterado como prueba del «poderío militar» de su administración.

«Construí el ejército más poderoso del mundo y eso se demostró en Venezuela. Realmente tomó unos 48 minutos y 13 segundos, y se terminó», reiteró.

«Estamos participando realmente en las ganancias. No sé cómo se podría hacer mejor», acotó Trump al periodista de la reconocida cadena estadounidense.