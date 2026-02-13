VIDEO VIRAL: Los nombres de más de 100 niños muertos ‘por culpa de Snatchap’, padres afectados piden justicia

Las tensiones entre redes sociales y familias afectadas volvieron a estallar esta semana en California (EEUU), donde decenas de padres pintaron en las calles los nombres de más de 100 menores fallecidos, a quienes consideran víctimas de Snapchat.

De acuerdo con diversos medios locales, la protesta, realizada frente a las oficinas de la compañía, buscó visibilizar el dolor acumulado de familias que acusan a la plataforma de haber facilitado situaciones que derivaron en la muerte de sus hijos, ya sea por suicidio o por el acceso a sustancias ilegales.

El reclamo se suma a un debate nacional que no deja de crecer: ¿qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en la seguridad y salud mental de los menores?

Los manifestantes exigieron que Snapchat asuma un rol más activo en la prevención de daños, especialmente en un momento en que varias redes sociales (Meta y Google) enfrentan un juicio histórico por el supuesto «diseño adictivo» de sus algoritmos.

Para muchos padres, la protesta no solo fue un acto de denuncia, sino también un intento de presionar a la industria tecnológica para que implemente controles más estrictos y mecanismos de protección más eficaces.

“No podemos seguir perdiendo jóvenes por sistemas que no están pensados para ellos”, expresó uno de los organizadores.

Parents are protesting outside the headquarters of Snapchat in California amid a landmark social media addiction trial pic.twitter.com/rJDZqUQhYj — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 13, 2026

DROGAS Y REDES SOCIALES

El clima de indignación se intensificó con testimonios recientes de familias, que aseguran que sus hijos accedieron a drogas adulteradas o peligrosas a través de contactos facilitados por la plataforma.

Una madre relató que su hija, de 17 años, murió tras consumir una pastilla contaminada obtenida la misma noche de su fallecimiento.

Su historia, similar a la de otros padres presentes, refleja la frustración de quienes sienten que han perdido la batalla contra las redes sociales que, según ellos, permiten la circulación de contenido y contactos vinculados a actividades ilegales.