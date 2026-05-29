VIDEO VIRAL: El heroico rescate de una perrita que cayó a un pozo cerca de un campo de golf, parecía imposible salvarla

El rescate de Luna, una perrita que cayó en un estanque profundo dentro de un campo de golf en Westminster, en Colorado (EEUU), quedó registrado en un video que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Las imágenes, difundidas por el Departamento de Policía de Westminster, muestran el momento en que un oficial de control de animales actúa con precisión y calma para ponerla a salvo a la perrita.

Según las autoridades, el oficial respondió a un reporte que alertaba sobre un perro atrapado en aguas profundas. Al llegar, constató que el estanque era demasiado hondo para ingresar sin riesgo, por lo que improvisó un método seguro: utilizó una correa y una toalla para sujetar cuidadosamente a Luna y elevarla hasta terreno firme.

El procedimiento tomó apenas unos segundos, pero exigió maniobras delicadas para evitar que la perrita entrara en pánico.

Una vez fuera del agua, Luna fue examinada y no presentó lesiones. Minutos después, pudo reencontrarse con su familia, que la esperaba angustiada al borde del estanque.

El departamento policial destacó que la rápida respuesta y la técnica empleada fueron clave para evitar un desenlace trágico.

A dog in trouble was rescued from a pond at a Colorado golf course after becoming trapped with no way out. Westminster Animal Management responded to the scene after the dog, Luna, was spotted stuck in the pond. The officer carefully pulled the dog to safety before Luna was… pic.twitter.com/JIJYJ69jfY — Fox News (@FoxNews) May 29, 2026

REACCIONES DE AGRADECIMIENTO

El video provocó una ola de comentarios de alivio y agradecimiento. «La pobre se veía tan asustada. Gracias a los oficiales por ayudar a la perrita», escribió un espectador en la red social X, reflejando el sentimiento generalizado entre quienes siguieron el rescate.