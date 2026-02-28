EEUU

VIDEO VIRAL: El dramático rescate de un perro que estuvo a punto de morir congelado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Un husky siberiano de dos años fue rescatado por las autoridades de Detroit, luego de que quedara atrapado en un túnel. / Captura de video

Un perro que estuvo al borde de morir congelado fue rescatado en un dramático operativo en Detroit (EEUU), luego de pasar horas atrapado en un río helado.  

Contents

De acuerdo con datos suministrados por Michigan Humane en Facebook, el hecho ocurrió este lunes, 23 de febrero, cuando la Sociedad Humanitaria de Michigan recibió una alerta sobre un perro raza husky siberiano de dos años que había quedado inmovilizado cerca de un conducto de agua, sin posibilidad de salir por sus propios medios.  

Leer Más

Capturaron a presunto miembro del Tren de Aragua, estaría vinculado con un tiroteo masivo en EEUU
EN VIDEO | El impactante momento cuando el vicegobernador de Mississippi se desmayó en plena sesión del Senado
Trump ordena ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares: según CBS

LEA TAMBIÉN: «EL BEBÉ MÁS GRANDE DE LA HISTORIA» NACIÓ EN NUEVA YORK CON EL PESO DE UN NIÑO DE SEIS MESES

Lo que se detalló, es que las bajas temperaturas y la corriente hacían temer lo peor para el perro. 

Ante la emergencia, un equipo especializado de rescatistas se movilizó con apoyo del Departamento de Bomberos de Detroit.  

Equipados con trajes de neopreno para soportar el agua gélida, los bomberos descendieron cuidadosamente hasta el punto donde el perro luchaba por mantenerse a flote.  

Un video difundido por Michigan Humane muestra al husky completamente empapado, temblando y exhausto, mientras los rescatistas trabajan con precisión para ponerlo a salvo. 

La operación, según detalló la organización, requirió una coordinación meticulosa debido al riesgo que representaba el hielo del río y la cercanía del conducto. 


Por fortuna, los bomberos lograron asegurar al perro y trasladarlo hacia una zona segura, donde personal de control animal y voluntarios continuaron brindándole atención.  

El video del rescate rápidamente se volvió viral, generando una ola de apoyo y admiración hacia los equipos involucrados. 

GRACIAS A UN TRABAJO CONJUNTO 

Michigan Humane destacó que el rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de varias entidades: Detroit Animal Care and Control, el Harbor Master del Departamento de Policía de Detroit y el grupo de voluntarias conocido como The Karens.  

«Estamos orgullosos de haber trabajado con Michigan Humane, Detroit Animal Care and Control, el Harbor Master del Departamento de Policía de Detroit y The Karens para hacer posible este rescate», señaló el organismo. «El rescate requirió paciencia, planificación y trabajo en equipo», se acotó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez agradece «respeto» de Trump, pero insiste en que «ya cese el bloqueo»
Venezuela
"Constituye una provocación hostil": Gobierno de Maduro denunció "ejercicios militares" de Trinidad y Tobago coordinados por los EEUU
Gobierno encargado dice que es «fake» suspensión de contratos petroleros y gasíferos aprobados por Maduro
Venezuela
EN VIDEO | Natalia Jiménez llegó a Caracas: «Estoy super contenta por volver»
Caraota Show