VIDEO VIRAL: El dramático rescate de un perro que estuvo a punto de morir congelado

Un perro que estuvo al borde de morir congelado fue rescatado en un dramático operativo en Detroit (EEUU), luego de pasar horas atrapado en un río helado.

De acuerdo con datos suministrados por Michigan Humane en Facebook, el hecho ocurrió este lunes, 23 de febrero, cuando la Sociedad Humanitaria de Michigan recibió una alerta sobre un perro raza husky siberiano de dos años que había quedado inmovilizado cerca de un conducto de agua, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Lo que se detalló, es que las bajas temperaturas y la corriente hacían temer lo peor para el perro.

Ante la emergencia, un equipo especializado de rescatistas se movilizó con apoyo del Departamento de Bomberos de Detroit.

Equipados con trajes de neopreno para soportar el agua gélida, los bomberos descendieron cuidadosamente hasta el punto donde el perro luchaba por mantenerse a flote.

Un video difundido por Michigan Humane muestra al husky completamente empapado, temblando y exhausto, mientras los rescatistas trabajan con precisión para ponerlo a salvo.

La operación, según detalló la organización, requirió una coordinación meticulosa debido al riesgo que representaba el hielo del río y la cercanía del conducto.



Por fortuna, los bomberos lograron asegurar al perro y trasladarlo hacia una zona segura, donde personal de control animal y voluntarios continuaron brindándole atención.

El video del rescate rápidamente se volvió viral, generando una ola de apoyo y admiración hacia los equipos involucrados.

GRACIAS A UN TRABAJO CONJUNTO

Michigan Humane destacó que el rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de varias entidades: Detroit Animal Care and Control, el Harbor Master del Departamento de Policía de Detroit y el grupo de voluntarias conocido como The Karens.

«Estamos orgullosos de haber trabajado con Michigan Humane, Detroit Animal Care and Control, el Harbor Master del Departamento de Policía de Detroit y The Karens para hacer posible este rescate», señaló el organismo. «El rescate requirió paciencia, planificación y trabajo en equipo», se acotó.