EEUU

VIDEO VIRAL: El angustiante rescate de una mujer casi desnuda que cayó por un acantilado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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La mujer quedó atrapada entre las rocas, mientras las olas rompían con fuerza debajon / Captura de video

El dramático rescate de una mujer que cayó por un acantilado en San Francisco (EEUU) se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas, luego de que helicópteros de televisión captaran el momento exacto cuando un bombero descendía en rápel para salvarla. 

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, quedó atrapada entre las rocas mientras las olas golpeaban con fuerza la base del acantilado, generando una escena de alto riesgo que mantuvo en vilo a los equipos de emergencia.  

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Este lunes, 12 de agosto, comenzó la demolición donde ocurrió la peor masacre en una iglesia de EEUU. Se trata de la First Baptist Church de Sutherland Spring (Texas), donde en 2017 un hombre fuertemente armado asesinó a más de dos docenas de personas. 
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El incidente ocurrió este miércoles junto a Cliff House, un icónico punto de referencia ubicado sobre Ocean Beach, en el noroeste de la ciudad. 

De acuerdo con las autoridades, la mujer vestía únicamente un bikini y no llevaba calzado al momento de la caída.  

Aunque no se han esclarecido las circunstancias del accidente, los bomberos confirmaron que quedó inmovilizada entre las rocas, sin posibilidad de escalar o moverse por sus propios medios.  

Lo cierto, es que peligrosa combinación de frío, viento y oleaje hacía urgente una intervención rápida y precisa. 

Las imágenes aéreas mostraron el momento cuando un rescatista del San Francisco Fire Department descendió con cuerdas, casco y equipo especializado para asegurar a la víctima.  

Tras varios minutos de maniobras delicadas, logró estabilizarla y elevarla hasta la parte superior del acantilado, donde otros miembros del equipo la esperaban.  

La operación, ejecutada con precisión milimétrica, fue celebrada en redes sociales por su espectacularidad. También por la valentía del personal de emergencia. 

Una vez en tierra firme, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano para su evaluación médica.  

La zona, muy concurrida por turistas y residentes, es conocida por sus senderos panorámicos en Lands End. En ese lugar, las vistas del Pacífico suelen atraer a caminantes y fotógrafos.  

Sin embargo, la belleza del paisaje también esconde peligros, especialmente en áreas donde el terreno es inestable y los acantilados caen abruptamente hacia el mar. 

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