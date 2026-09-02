VIDEO: Venezolana pidió ayuda luego de un accidente en EEUU y terminó detenida por ICE

Una joven venezolana terminó arrestada por funcionarios de migración en Estados Unidos, luego de que pidiera ayuda tras sufrir un choque con su carro.

De acuerdo con un reportaje de Telemundo 51, la venezolana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Davenport, en Florida.

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Se detalló que el hecho se registró después de solicitar la intervención policial tras verse envuelta en un accidente de tránsito. La mujer, identificada como Daniela Portillo, fue trasladada posteriormente a un centro de detención en Luisiana, donde calificó su arresto como «traumático y devastador».

El hecho ocurrió exactamente el pasado 8 de junio de este año, cuando Portillo circulaba por Davenport, una localidad ubicada a unas 35 millas de Orlando.

Un vehículo colisionó contra su automóvil y el conductor responsable huyó del lugar, aunque fue arrestado más tarde y acusado de abandonar la escena del accidente.

POR «CUMPLIR CON LAS LEYES»

A diferencia del otro conductor, Portillo optó por permanecer en el sitio y llamar a la policía para reportar lo ocurrido, con la intención de «cumplir las leyes como cualquier ciudadano».

Sin embargo, tras cuatro horas de espera, un oficial del sheriff la arrestó al informarle que estaba sujeta a un proceso de remoción.

«Yo me quedé en la zona y a última hora, llegó un oficial a decirme que alguien me solicitaba», relató Portillo a dicho medio de comunicación desde el centro de detención donde permanece recluida.

Para su entorno familiar, la noticia resultó difícil de asimilar. Estefanía Chacón, su suegra, aseguró que los agentes la detuvieron «como si ella fuera una delincuente».

BAJO CUSTODIA

Tras su detención inicial en Florida, la agencia federal la trasladó a un centro de detención en Basile, en Luisiana. Desde allí, Portillo describió los meses de encierro como una experiencia «traumática, devastadora y agotadora».

«No duermes, no descansas. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona», expresó entre lágrimas.

Convencida de que su detención fue arbitraria, la venezolana presentó una petición de emergencia ante un tribunal federal. Su defensa argumentó que mantenerla recluida de forma indefinida violaba sus derechos protegidos por la Quinta Enmienda, por lo que solicitó a la corte ordenar su liberación inmediata.

No obstante, el 17 de julio la jueza de distrito federal Kathryn Kimball Mizelle rechazó la petición de hábeas corpus y ordenó el cierre definitivo del caso.

¿CUÁL ES SU ESTATUS MIGRATORIO?

De acuerdo con su defensa legal, Portillo ingresó a Estados Unidos el 23 de febrero de 2022 por la zona de San Luis, en Arizona. Su abogada precisó que la joven llevaba cuatro años en el país y no contaba con una orden de deportación en su contra.

De hecho, Portillo ya tenía programada una cita ante un tribunal de inmigración en Orlando, en Florida, para el 19 de mayo de 2027.

LUCHAN POR SU LIBERACIÓN

Telemundo solicitó comentarios al ICE, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Mientras tanto, la familia continúa luchando por su liberación y asegura que la situación ha reavivado los temores que los llevaron a abandonar Venezuela.

«Nosotros venimos huyendo de nuestro país por mucha inseguridad, por miedo, por persecuciones, etcétera. Y hoy en día nos sentimos igual en este país», añadió Chacón.