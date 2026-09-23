VIDEO: Valerie, la joven venezolana que quedó al cuidado de sus hermanos tras la detención de sus padres por ICE

Valerie, una venezolana de 16 años, dejó la escuela para hacerse cargo de sus tres hermanos, de 11, nueve y seis, desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a sus padres.

Según su testimonio, todo ocurrió el 16 de agosto, cuando la familia hacía mercado en un Walmart.

Sus padres, Jermys Gregorio y Bárbara Belén Parucho, salieron antes que ella y no supo nada hasta que la llamaron para avisarle de la detención.

Desde entonces no los ha vuelto a ver. Ambos permanecen recluidos en Kentucky, en centros distintos. La madre compareció ante un juez de migración este martes, 22 de septiembre, quien le ordenó presentarse de nuevo la próxima semana, por lo que seguirá detenida pese al sufrimiento de sus hijos.

El menor de los hermanos, de seis años, tiene cáncer y no ha podido asistir a sus consultas médicas por las redadas que realizan las autoridades migratorias.

Además, los cuatro tuvieron que abandonar la vivienda donde vivían, de la que fueron desalojados, y dejaron atrás todas sus pertenencias.

«Estoy sin estudiar, sin nada. Siempre estuve con mis padres, es la primera vez que nos separamos», dijo Valerie llorando antes las cámaras.

LA AYUDA QUE RECIBEN

Los hermanos permanecen juntos gracias a la madre de una compañera de clases de la joven, quien les abrió las puertas de su casa.

Aseguró que no conoce a la mamá de Valerie, quien deseaba deportarse, pero le dijo: «No te deportes, yo te voy a ayudar con tus niños».

Explicó que lo hace porque entiende el dolor de la familia. «Pienso en mí, porque también ando en la calle y mi expareja también está detenida», dijo.

La familia llegó a Estados Unidos en febrero de 2023, durante el Gobierno de Joe Biden, tras una travesía de nueve meses.

En la frontera se entregaron a las autoridades migratorias y pidieron asilo. Es por ello, que Valerie considera injusta su situación.

«No somos malas personas. Mis papás vinieron aquí fue a trabajar, a cumplir un sueño, igual que todos», señaló.

Su único deseo es que sus padres sean liberados para poder volver a clases: «Todos los días rezo para que mis padres salgan pronto y poder regresar a la escuela», agregó.

👀😔Unos hermanitos venezolanos viven una pesadilla en EE. UU.| Valerie, de 16 años, quedó sola al cuidado de sus tres hermanitos de 11, 9 y 6 años después de que sus padres fueran arrestados por ICE al salir de un Walmart. El menor tiene cáncer. Desde el 16 de agosto no los… pic.twitter.com/XWA0JDiT2g — MAJA (@Libertaria17082) September 22, 2026

OPERATIVOS DE ICE

El caso se suma al endurecimiento de la política migratoria impulsada por el atual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato.

Desde inicios de 2025, Estados Unidos busca aumentar las detenciones y deportaciones de personas sin autorización de permanencia.

ICE actúa mediante operativos en comunidades y lugares de trabajo, y también en controles policiales bajo coordinación con autoridades locales. Hoy, miles de migrantes, entre ellos venezolanos, salen a trabajar sin certeza de poder volver a casa.