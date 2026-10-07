EN VIDEO: Trump recordó cuando María Corina le entregó el Nobel de la Paz: «Le dije que era un gran honor»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, como una «mujer excepcional» y recordó cuando le entregó premio Nobel.

Trump brindó una rueda de prensa desde la Sala Oval de la Casa Blanca. Al ser consultado sobre las candidaturas al premio Nobel de la Paz, el mandatario republicano no dudó en recordar su encuentro con Machado.

«El año pasado lo ganó una mujer excepcional… y ella dijo que me lo merecía yo. Y yo le dije que era un gran honor que ella pensara así», dijo Trump, quien se reunió el 15 de enero con Machado en la Casa Blanca.

Durante esta reunión, Machado le entregó a Trump su medalla por el Nobel de la Paz. «Cuando Corina me dio ese premio, ella me lo dijo, que no había nadie en la historia que lo mereciera más que yo, porque repito, es que he puesto fin a ocho guerras», dijo.

TRUMP: «HE SALVADO VIDAS»

Al igual que en otras ocasiones, Trump defendió que tiene diversos argumentos para ganar el Nobel de la Paz. «Yo he puesto fin a ocho guerras, voy a poner fin a otra, … he hecho que los rehenes vuelvan. Nadie ha hecho algo parecido», añadió.

«Yo he impedido que el mundo sea destruido porque hemos impedido que Irán tenga una arma nuclear. Nadie lo ha hecho. Lo he hecho yo, así que bueno, no sé cuál va a ser la decisión, pero suelen tener… una mala reputación», añadió Trump.

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El republicano recordó cuando le entregaron el premio al expresidente, Barack Obama, y afirmó que «no hizo nada» y «nadie sabe por qué se lo dieron». «Los miembros del jurado porque no siempre se lo dan a personas que lo merecen», agregó.