VIDEO | Trump rechazó el mensaje de María Elvira Salazar sobre sus políticas de migración: «Yo tengo una postura muy firme»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó este viernes, 18 de septiembre, del mensaje que la congresista republicana María Elvira Salazar difundió el jueves, en el cual cuestionó de manera contundente la política migratoria del mandatario y afirmar que ha ido «demasiado lejos».

«No estoy de acuerdo con ella», insistió Trump en una rueda de prensa en el Despacho Oval, «yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme», sostuvo el republicano.

Asimismo, el mandatario aseguró que Salazar le debe su escaño al respaldo que él le dio en su momento.

«Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura», agregó.

Pese a las diferencias, Trump afirmó que sigue respaldando a la congresista tras haber visto el video en el que ella cuestionaba su política migratoria.

«María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera. Lo entiendo, lo entiendo, pero yo simplemente no comparto esa postura», recalcó el presidente estadounidense.

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DESTACÓ SU POLÍTICA EN LA FRONTERA SUR

El presidente repitió además su relato habitual sobre la situación fronteriza que, según él, heredó al llegar al poder.

«Cuando fui elegido —y ya sabe, antes de mi llegada— teníamos la frontera más insegura, tal vez de todo el mundo o incluso de la historia. Entraron en masa 25 millones de personas procedentes de prisiones e instituciones psiquiátricas: traficantes de drogas, asesinos… entraron 11.888 asesinos, todo ello documentado. Les permitieron entrar en nuestro país», dijo.

Salazar, estrecha aliada de Trump hasta ahora, advirtió en redes sociales que muchos de los votantes que ayudaron a la victoria republicana por la Casa Blanca, ahora se sienten «traicionados».

«Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy», aseveró.

El video se difundió a poco más de seis semanas de las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos se juegan el control de ambas Cámaras del Congreso con unas encuestas que no les favorecen, según medios estadounidenses críticos con Trump.