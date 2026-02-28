VIDEO: Trump exhibió los tanqueros petroleros venezolanos en Texas: dice que ayudará a la reconstrucción del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este viernes, 27 de febrero, a Corpus Christi, Texas, para encabezar un acto centrado en la economía energética y expansión de la producción de combustibles fósiles.

Durante su intervención, Trump mostró imágenes de los tanqueros que transportan crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses y aseguró que este flujo de petróleo forma parte de una estrategia más amplia para “reconstruir” Venezuela y fortalecer la industria energética de su país.

«Ayudaremos a reconstruir su país, que una vez fue un desastre. Nosotros también nos beneficiaremos. Así es como debe ser, ¿verdad? Va a ser genial», expresó Trump.

En su discurso, el presidente insistió en que Washington mantiene una “excelente relación” con las autoridades interinas venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez y esta cooperación permitirá emprender nuevos proyectos conjuntos.

Preguntó al público si alguien había presenciado “algo tan hermoso, tan decisivo y popular entre el pueblo venezolano”, en referencia a las operaciones recientes y al retorno del crudo venezolano al mercado estadounidense.

TANQUERO VENEZOLANO EN PUERTO

Para reforzar su mensaje, Trump señaló hacia un tanquero anclado cerca del puerto texano y aseguró que “360.000 barriles” de petróleo venezolano estaban siendo descargados “en ese mismo momento”. «¿Saben de dónde viene? de Venezuela», acotó.

También destacó que las exportaciones estadounidenses de gas natural han aumentado un 37 % y que la venta de crudo alcanzó niveles históricos el año anterior, cifras que, según dijo, continúan en ascenso.

«Piensen en eso, y el año pasado, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos, y sigue aumentando mucho, las exportaciones de petróleo crudo han aumentado en cientos de miles de barriles por día, Venezuela, 80 millones hasta ahora, acabamos de empezar, 80 millones de barriles de combustible», enfatizó.

Aseguró que su administración se encargará de refinar y comercializar el crudo venezolano “en todo el mundo”, bajo un esquema en el que Washington retendría una parte de los ingresos y entregaría otra al Gobierno venezolano.

«Refinaremos su petróleo aquí en EEUU y aquí en Texas, y luego lo exportaremos a todo el mundo. Nos quedaremos con una parte, les daremos otra parte y ganarán más dinero que nunca», sostuvo.