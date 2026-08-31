VIDEO: Trump dio nuevos detalles sobre el acuerdo petrolero entre EEUU, Venezuela y las «empresas más poderosas y ricas del mundo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes, 31 de agosto, que el reciente acuerdo petrolero alcanzado con el gobierno de Delcy Rodríguez permitirá que «las empresas más poderosas y ricas del mundo» entren al país para explotar sus reservas de crudo.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario se pronunció sobre el pacto suscrito por su gobierno con Venezuela en materia petrolera.

«Hay quienes dicen que fue el mejor acuerdo jamás realizado. Veamos qué sucede. Pero hay que resaltar que también fue un acuerdo muy bueno para Venezuela, porque las empresas más poderosas y ricas del mundo entraron en el país para aprovechar un recurso de valor increíble que permanecía inactivo», expresó.

Trump resaltó que el objetivo es extraer petróleo que por años ha permanecido inactivo. «Pero nosotros vamos a extraer todo eso; vamos a sacar ese petróleo y traerlo a EE. UU. para nuestras refinerías», dijo.

El presidente estadounidense mencionó específicamente a ExxonMobil y Chevron, al señalar que ambas están entrando en el mercado venezolano junto con otras grandes empresas del sector.

“Tenemos a Exxon entrando, tenemos a Chevron entrando, tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando, y nosotros también vamos a entrar”, acotó.

Asimismo, añadió que las plantas estadounidenses están diseñadas para procesar crudo pesado venezolano.

«Nuestras plantas y refinerías están diseñadas específicamente para el petróleo pesado venezolano. El petróleo pesado es algo bueno, no malo; sirve para muchas cosas. Ya saben, es ideal para el asfalto, las carreteras y todo eso. Así que hacemos muchas cosas con él. Se trata de un acuerdo como ningún otro del que se haya oído hablar; tal vez el mejor acuerdo de la historia. ¿Quién sabe? Pero ya estamos hablando de millones y millones», aseveró el mandatario.

Al ser consultado sobre si Venezuela debería salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Trump indicó que esa decisión corresponde a quienes están en el poder en el país.

#31Ago | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el nuevo acuerdo energético alcanzado con Venezuela y aseguró que tanto el país norteamericano como Caracas comenzarán a obtener importantes beneficios económicos a partir del desarrollo de los recursos… pic.twitter.com/xMTWuoyp7Z — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 31, 2026

«Depende de ellos. Tenemos una muy buena relación con Venezuela. Son en cierto sentido como un equipo», señaló.

Además, se refirió a los montos y plazos que involucra el acuerdo: «Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares; en realidad, de billones de dólares, y se desembolsarán lo más rápido posible. Una de las cosas que quiero hacer con todo ese petróleo del que disponemos ahora es llenar las reservas estratégicas, y lo haremos con bastante rapidez», afirmó.

Para finalizar, el presidente estadounidense recordó que numerosos analistas dudaban de que un acuerdo de este tipo pudiera concretarse. Y afirmó, que el desarrollo de los campos energéticos en el país, avanzará a un ritmo acelerado bajo el control de Washington.

«Nadie pensó jamás que fuera posible. Recuerda: Rusia estaba allí, China estaba allí. Ya no están ahí, ¿verdad? ¿Sabe quién está ahí? Estados Unidos está ahí. Todo irá rápido, mucho más rápido de lo que indican los análisis. Hablan de dos o tres años. Pero dos años. Bueno, ya sabe que es un periodo de tiempo breve», recalcó.