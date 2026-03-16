VIDEO: Trump dice que «tendrá el honor de tomar Cuba» y periodistas lo confrontaron con ‘preguntas incómodas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las expectativas sobre la política hacia Cuba al afirmar este lunes, 16 de marzo, que cree que tendrá «el honor de tomar Cuba», durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.

«Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ese sería un gran honor», expresó ante los comunicadores en el Despacho Oval.

Y cuando un reportero le pidió aclarar qué quería decir con «tomar Cuba», el presidente respondió: «Tomar Cuba en alguna forma… ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad».

Cuando se le preguntó directamente si su administración contempla un enfoque comparable al de otros países como Irán o Venezuela, Trump evitó ofrecer detalles concretos.

«No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada», respondió.

Durante la conversación, Trump insistió en que la isla atraviesa un momento de extrema debilidad. Criticó al liderazgo cubano y calificó al país como «una nación muy debilitada».

Aun así, destacó aspectos positivos del pueblo cubano, describiendo a Cuba como «una isla hermosa» con «gran gente», y subrayó que muchos de los que emigraron a Estados Unidos han prosperado.

«Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos», afirmó.

⚠️⚠️#Urgente. Trump se pronuncia sobre #Cuba: “Yo sí creo que tendré el honor de tomarme Cuba… tomármela de alguna forma, ya sea liberarla, tomarla, puedo hacer lo que quiera con ella”. pic.twitter.com/ZyaPtTvUPv — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 16, 2026



El presidente también mencionó ejemplos de éxito dentro de la comunidad cubanoamericana en Florida, señalando a empresarios que, según él, comenzaron con muy poco y lograron construir grandes fortunas.

«Un amigo mío empezó sin nada y ahora es el mayor dueño de estaciones de gasolina del país. Es cubano», dijo, en un intento de ilustrar el potencial económico de quienes abandonaron la isla.

¿QUÉ DIJO SOBRE LOS EXILIADOS DE CUBA EN EEUU?

Trump añadió, que muchos exiliados mantienen el deseo de regresar a Cuba, después de décadas fuera del país.

«Su familia quiere volver a Cuba a visitar. No han regresado en como 50 años… muchos cubanos dicen que les gustaría volver», comentó.

Estas afirmaciones se producen en un contexto de tensiones históricas entre Washington y La Habana, mientras la isla enfrenta una profunda crisis económica marcada por la escasez de combustible, dificultades para importar productos básicos y un apagón masivo registrado este lunes, según reportes desde la isla.