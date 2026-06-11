VIDEO: Trump asegura que llegó a un «gran acuerdo» con Irán, revelaron lo que contempla y cuándo será firmado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 11 de junio, haber alcanzado un «gran acuerdo» de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente.

«Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa», declaró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

LEA TAMBIÉN: TRUMP CANCELÓ LOS ATAQUES A IRÁN ESTE 11JUN POR AVANCES EN DIÁLOGO DE PAZ

Asimismo, Trump apuntó que piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo.

«Entiendo que la respuesta es sí», declaró, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval. El mandatario también señaló que el acuerdo en cuestión es «un muy importante memorándum de entendimiento».

Asimismo, adelantó que el acuerdo contempla que Irán «no tendrán un arma nuclear». «No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear», reiteró.

.@POTUS on Iran: "They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that… They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, shape, or form, a nuclear weapon." pic.twitter.com/sKG95i8bEC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 11, 2026

¿QUIÉN LO FIRMARÁ POR TRUMP?

Trump insistió el pacto será firmado «quizás en Europa» y señaló que no asistiría personalmente a la firma, pero que por él posiblemente esté presente el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que el jefe de Estado norteamericano anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán para este jueves ante el avance de las negociaciones.

«Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense «permanecerá plenamente vigente», aseguró el Trump.