VIDEO: secretario de Energía de EEUU aseguró que «habrá elecciones» en Venezuela, sin precisar fecha

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU se pronunció este domingo 6 de septiembre acerca del acuerdo petrolero entre su gobierno y Venezuela. Pero, el funcionario también fue interrogado acerca del futuro político de Venezuela y aseguró que habrá elecciones.

Entrevistado por Margaret Brennan para «Face The Nation» de CBS News, dijo expresamente: «habrá elecciones, ya se avecinan. Pero este en un acuerdo en el que todos salen ganando”, dijo, sin especificar una fecha.

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La periodista cuestionó la legitimidad de negociar con «un gobierno no elegido y posiblemente ilegítimo» que no asume un compromiso con esos comicios. A lo que Wright respondió que es necesario liberar a los presos políticos y restablecer el Estado de derecho para garantizar comicios libres y justos.

Igualmente, destacó el diálogo entre miembros de la Asamblea de 2015 y de la AN del 2025, indicando que exlíderes del parlamento electo en 2015 ya dialogan con las autoridades actuales.

EL ACUERDO PETROLERO

Acerca del acuerdo petrolero aseguró que Venezuela suministrará crudo a EEUU con descuento y “sin costo”.

Wright respondió destacando la capacidad de presión que mantiene Washington sobre Venezuela.

“Tenemos mucho poder de influencia sobre Venezuela. Controlamos la venta de petróleo fuera de su país. En este momento, se ven obligados a trabajar en asociación con nosotros”, expresó.

Asimismo, cuestionó las políticas petroleras de los antecesores de Donald Trump. “Las administraciones de (Joe) Biden y (Barak) Obama, que libraron una guerra contra los combustibles fósiles, creyeron que lograrían eliminarlos por completo y que el mundo podría funcionar sin ellos”, dijo.

A su juicio, estos mandatarios y sus políticas contribuyeron a presionar el alza de los precios. “Lo único que consiguieron fue reducir la oferta y disparar los precios”, sostuvo.

En consecuencia, aseguró que Trump quiere busca revertir los efectos de años de menor inversión en el sector energético. Esto, a través de un incremento de la producción y el desarrollo de nueva infraestructura. “Tenemos años de daños y falta de inversión que estamos revirtiendo con determinación”, afirmó.