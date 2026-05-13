VIDEO: ¿Se celebrarán pronto elecciones en Venezuela? Esto respondió el principal asesor energético de la Casa Blanca

El principal asesor energético de la Casa Blanca, Jarrod Agen, afirmó que en Venezuela subrayó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es consolidar la estabilidad económica y el flujo de acuerdos energéticos.

Aunque, durante una entrevista concedida a Político, señaló que «en última instancia, tendrían que celebrarse elecciones» en Venezuela, en el marco de las tres fases —estabilización, recuperación y transición— pautadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La administración Trump, según explicó Agen tras su visita a Caracas, mantiene un compromiso público con la restauración democrática, aunque insistió en que la estrategia actual se concentra en una «fase de estabilidad» destinada a asegurar que los recursos petroleros y financieros circulen sin interrupciones.

El asesor detalló, que esta etapa, busca garantizar que las operaciones básicas del país funcionen mientras se construye una arquitectura económica capaz de sostener un proceso político posterior.

Asimismo, Agen señaló que las conversaciones con el Ejecutivo venezolano se enfocaron en la arquitectura petrolera, los mecanismos financieros y algunas necesidades inmediatas para mantener la actividad diaria del país.

#13May | Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, se pronunció sobre si «habrá elecciones democráticas pronto en Venezuela» Video: @politico pic.twitter.com/IAd52dyNAp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 13, 2026

¿CUÁNDO SERÍAN LAS ELECCIONES?

Aunque evitó fijar plazos, insistió en que Washington ha sido claro en que el desenlace natural del proceso debe incluir elecciones, una expectativa que, según él, «todo el mundo entiende» dentro y fuera de Venezuela.

En tanto, el asesor también destacó un repunte notable del interés del sector privado estadounidense por invertir en Venezuela, impulsado por la flexibilización del Departamento del Tesoro que permite a empresas negociar acuerdos tras años de restricciones.

Como resultado, Agen facilitó la firma de acuerdos no vinculantes con Hunt Oil, HKN Energy y Crossover Energy, un movimiento que podría anticipar una ola de inversiones orientadas a estabilizar la producción de crudo y reforzar la economía venezolana.

Bajo este marco, el asesor destacó la labor de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien señaló se ha comprometido a agilizar la producción y contratos de inversión con capital extranjero.

«Ella se mostró muy receptiva, al igual que su equipo, y están tratando de avanzar rápidamente en ese tema», dijo Agen.