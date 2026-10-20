VIDEO: Por esta razón, la periodista Christiane Amanpour dejará CNN después de 43 años

EFE.- La reputada periodista británico-iraní Christiane Amanpour anunció este lunes que dejará el canal de noticias CNN en 2027 después de 43 años para dedicarse a otros proyectos, y reivindicó el periodismo independiente frente a unas «presiones sin precedentes».

La corresponsal internacional jefe de CNN, de 68 años, comunicó su salida en un video en X en el que explica que su programa diario en CNN y PBS terminará a finales de 2026.

«Saben que siempre he sido ferozmente independiente, y seguiré siéndolo por ustedes todo el tiempo que este aquí, y más. Eso es especialmente importante hoy», dijo.

Amanpour no hizo mención a la operación, pero hace unos meses expresó «preocupación» por la «independencia editorial» de otro canal de noticias absorbido por Paramount Skydance.

Sus recuerdos



En su anuncio, la periodista rememoró sus coberturas de «la guerra de Bosnia, Ruanda, Afganistán, Ucrania e Irán», y aseguró que lo más importante han sido «los equipos y la camaradería».

Todo ello, sostuvo, «para que CNN pudiera transmitir siempre la verdad sobre el mundo sin temor ni favoritismos».

«Seguiré con mi exitoso pódcast ‘The Ex-Files’ con Global y espero con ilusión nuevos e interesantes proyectos más adelante. Siempre apoyaré a CNN y la continuidad de su trayectoria de periodismo independiente.

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Por su parte, el presidente y editor jefe de CNN, Mark Thompson, aplaudió la trayectoria de Amanpour y aseguró que la cadena «lamenta mucho que se vaya» pero «acepta que es el momento adecuado para ella».