VIDEO: Periodista reveló detalles sobre la audiencia de Alex Saab y el compromiso de entregar pruebas para reducir su condena

El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes, 15 de septiembre, de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

El periodista Galo Arellano, quien estuvo presente en la audiencia, ofreció los detalles de lo ocurrido durante una entrevista con Venevisión y aseguró que no hubo amenazas ni ningún otro trato de por medio para que Saab aceptara su culpabilidad.

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Detalló los términos específicos del acuerdo entre Saab y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como el plazo que la jueza le fijó para entregar la información comprometida antes de conocerse su sentencia.

«Básicamente, ustedes saben que en esta acusación fue un solo cargo que implica varias aristas: lavado de dinero. El dinero público de Venezuela prácticamente fue utilizado, según dice la acusación, a través de una trama de empresas fantasmas, facturación ilegal y todos los procesos o artimañas posibles para tratar de blanquear el dinero a través de transferencias internacionales», explicó el comunicador.

«Ahora bien, parte del acuerdo, y ya tengo el documento y dice claramente que Saab se comprometió plenamente con el Departamento de Justicia a aportar información y testimonios veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas. También dice el documento que acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad y que no cometerá ningún otro delito», precisó.

Y continuó: «En el transcurso de la audiencia, la jueza le dijo claramente que en los próximos 15 días recibirá la visita de funcionarios del Departamento de Justicia para que le vayan diciendo exactamente cómo podría ser reducida esta sentencia o esta posibilidad de 20 años de prisión, y que la información que dé tiene que ser prácticamente antes de diciembre o mediados de enero de 2027, porque ahí es cuando se va a leer su sentencia».

«SAAB YA TIENE TODA LA INFORMACIÓN»

Asimismo, Arellano consideró que «seguramente ya tiene toda la información Alex Saab que va a proveer a la Fiscalía». «Así que estos meses son vitales y los nombres que quedarán salpicados seguramente se darán a conocer próximamente», apuntó.

También describió el intercambio entre la jueza y Saab durante la audiencia, en el que se verificó que la declaración de culpabilidad fue tomada en pleno uso de sus facultades y sin presiones externas.

«La jueza le preguntó: ‘¿usted entiende lo que está haciendo? Se está declarando culpable y usted no podrá retractarse’. Y ahí fue cuando le leyeron todos los artículos y todos los párrafos. La jueza también le dijo claramente que no podrá retractarse, y él dejó en claro que no está haciendo nada presionado por absolutamente nadie. También le preguntaron si había consumido alguna bebida alcohólica o algún tratamiento de drogas, porque la jueza quería estar segura de que la decisión la toma totalmente en su conciencia. No se revelaron mayores detalles, porque prácticamente lo que dijo la jueza es que él reconoce que la evidencia presentada por la Fiscalía es contundente y que se han demostrado las circunstancias en las que él hizo estas transferencias de dinero», relató.

«El dinero de los venezolanos salió hacia diferentes partes del mundo. Eso, dice la jueza, se ha logrado probar más allá de toda duda razonable, y él reconoce que se ha logrado. Entonces eso fue prácticamente todo, y él dijo: ‘Sí, su señoría, reconozco, soy culpable’», acotó.

ASÍ SE PRESENTÓ A LA AUDIENCIA

Arellano relató, además, cómo lucía el empresario colombiano durante la audiencia.

«Bueno, pues el día de hoy creo que ha sido un triunfo para la justicia. Yo estuve presente en la audiencia y pude ver a un Alex Saab que no ha perdido peso, ojeroso, con su colita, con su uniforme de presidiario de color verde. En esta ocasión tenía las manos libres y los pies esposados; la cadena incluso era más liviana que la que llevaba en la primera audiencia, donde se declaró no culpable», dijo.

«Creo que tenía las manos sin esposas precisamente porque debía revisar los documentos, las 12 páginas del acuerdo en donde prácticamente acepta la culpabilidad por cargos de lavado de dinero, conspiración y entrega de coimas a funcionarios venezolanos. La condena podría ser de hasta 20 años de prisión, pero aceptó colaborar con las autoridades, y de acuerdo con esa colaboración y la información que entregue, se irá reduciendo la condena», reiteró.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos.