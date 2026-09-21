VIDEO: Los perlazos de María Elvira Salazar sobre Delcy Rodríguez y las elecciones en Venezuela

María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida afirmó este domingo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “es un mal necesario por ahora”.

Así lo dijo en declaraciones ofrecidas el programa Face the Nation de CBS, a 48 horas del encuentro entre Rodríguez y el mandatario Donald Trump en Nueva York.

En la entrevista con la conductora Margaret Brennan, Salazar encuadró sus palabras en la estrategia de Trump que “ha forzado a los malos actores a crear la plataforma para que los buenos actores entren”, dijo.

Según la congresista, Rodríguez es necesaria en esta etapa para estabilizar Venezuela y allanar el camino hacia una transición democrática. “Delcy es solo un mal necesario, por ahora, para estabilizar”, insistió.

Igualmente, Salazar citó declaraciones recientes del secretario de Estado Marco Rubio sobre las fases de “recuperación y transición” en Venezuela, y subrayó que Estados Unidos está “en el negocio de llevar libertad y democracia a sus vecinos”.

Expresó además confianza en que el proceso culminará con comicios limpios: “Estoy segura de que pronto podremos crear elecciones nuevas y justas con observadores internacionales y, una vez más, habremos cumplido nuestra misión de llevar democracia y libertad al hemisferio occidental”.

Por otro lado, Salazar dijo que habló directamente con el presidente Donald Trump después de publicar un video la pasada semana en el que afirmó que su política migratoria había ido “demasiado lejos” y que muchos hispanos se sentían «traicionados».

Describió el intercambio como “fantástico” y aseguró que Trump se mostró “muy cortés” y “muy receptivo”.

La postura de Salazar ha evolucionado de forma notable en pocas semanas. A finales de agosto criticó el acuerdo petrolero entre EEUU y calificó a Rodríguez como “la persona equivocada para hacer este trato”. Sin embargo, luego suavizó esa posición.

El encuentro entre Trump y Rodríguez está previsto para el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según confirmó el embajador estadounidense ante ese organismo, Mike Waltz.

Será un contacto breve e informal —sin delegaciones sentadas ni agenda formal— y representaría el primer encuentro presencial entre un presidente de Estados Unidos y un líder venezolano en más de once años, reseñó Cuba Debate.