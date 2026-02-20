VIDEO: Las declaraciones de Trump que se viralizaron 10 años después y ‘sentencian’ al expríncipe Andrés

La reaparición de un video de 2015 cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra el entonces príncipe Andrés, cobró nueva relevancia tras la reciente detención del aristócrata británico.

En aquella intervención, Trump calificó la isla privada del delincuente sexual fallecido en 2019 Jeffrey Epstein como “un auténtico pozo negro” y remató con una frase que nuevamente vuelve a viralizarse en redes sociales: “Pregúntenle al príncipe Andrés. Él se lo contará”.

Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista con Bloomberg, vuelven a circular justo cuando Andrés Mountbatten-Windsor enfrenta cargos por su presunta implicación en el manejo indebido de información oficial vinculada a Epstein.

El arresto del expríncipe, confirmado por la Policía del Valle del Támesis, se produjo en su residencia de Sandringham, en Norfolk, bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”.

Las autoridades británicas indicaron que la detención forma parte de una investigación activa, que incluye registros en propiedades de Berkshire y Norfolk.

Según los reportes, Andrés habría facilitado a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

La noticia ha generado un fuerte revuelo internacional, especialmente porque el caso Epstein continúa siendo un terreno fértil para teorías conspirativas y tensiones políticas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Resurge un video de Donald Trump en 2015, criticando duramente al príncipe Andrés, quien ahora ha sido arrestado. «Esa isla era un pozo negro. Sin duda, pregúntenle al príncipe Andrés. ¡Él se lo contará!»

TRUMP Y EL ESCÁNDALO POR ARCHIVOS EPSTEIN

Vale recordar, que durante la campaña presidencial de 2024, Trump evitó profundizar en el tema, pese a que muchos de sus aliados alimentaron expectativas sobre supuestas revelaciones explosivas relacionadas con los archivos Epstein.

Sin embargo, tras el anuncio del Departamento de Justicia de que no existe una “lista de clientes” incriminatoria, el propio Trump terminó criticando a sus seguidores que insistían en exigir la publicación de documentos que, según las autoridades, no existen.

Pero, el contraste entre la cautela reciente de Trump y sus declaraciones de 2015 no ha pasado desapercibido.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) de ese año, el entonces empresario ya insinuaba que la isla de Epstein traería “muchos problemas” para figuras como Bill Clinton.

Más tarde, en su entrevista con Bloomberg, reforzó esa idea señalando directamente al príncipe Andrés como alguien que conocía de primera mano la gravedad de lo que ocurría allí.

Este jueves, Trump, describió el arresto del expríncipe Andrés en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein como “muy triste” y lamentó el impacto que este episodio tiene para la familia real británica.

“Creo que es una pena. Es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”, expresó Trump a periodistas mientras viajaba a bordo del Air Force One.

En tanto, la Casa Real británica enfrenta una nueva crisis institucional. Andrés, despojado de sus títulos y honores desde hace meses, permaneció retenido en una comisaría –mientras avanza la investigación– por más de 10 horas antes de ser liberado.