VIDEO: La desgarradora historia de una pareja de venezolanos que decidió cerrar su emprendimiento en EEUU

Candy y Santiago, una pareja de barquisimetanos, cerrará el 25 de octubre «Ghost», el food truck con el que llevaron comida rápida venezolana a muchos clientes en Florida Central (EEUU).

«Las razones por las que cerramos nuestro restaurante es porque, al igual que muchos migrantes, la situación en el país nos ha orillado», afirmó Candy en un emotivo video difundido a través de sus redes sociales.

Afirmaron, que aunque su estatus y el de su empresa eran legales, el endurecimiento de las medidas migratorias y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) los llevaron a tomar la decisión.

Recordaron, que llegaron a Estados Unidos hace nueve años en busca de oportunidades. Hace tres iniciaron su sueño y lograron consolidar un negocio sostenible, que daba empleo a otros migrantes y se ganó el cariño de la comunidad.

Sin embargo, por recomendación legal y para proteger a su familia, optaron por volver al país.

«Realmente no pensábamos hacer esto, pero sentimos que es necesario», manifestaron. Contaron que no será la continuación del capítulo que hubiesen querido mostrar: «El de la apertura de nuestro primer restaurante en Estados Unidos».

Y agregaron: «No es que no vaya a haber restaurante, porque en algún momento lo habrá, en algún momento nos volveremos a ver. Es que cierra sus puertas el 25 de octubre, un día después de haber cumplido tres años y medio».

Por tanto, con nostalgia, se despidieron del hogar y los amigos que construyeron en Estados Unidos.

«Como hemos escuchado tantas veces, es muy difícil amar tanto un país, amar tanto un lugar que día tras día te dice que no te quiere, al menos no te quiere aquí. Por eso, como familia, tomamos la decisión de seguir la voluntad de Dios y, por ahora, irnos», expresó la pareja.

Y cerraron con un mensaje para quienes atraviesan lo mismo: «Dios los bendiga a todos, porque sabemos que, al igual que nosotros, hay demasiadas familias pasando por situaciones similares».