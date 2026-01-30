VIDEO IMPACTANTE: El dramático aterrizaje de un avión de la NASA que estaba en llamas

Un avión de investigación WB‑57 de la NASA realizó un dramático aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Ellington, en Houston, en Texas (EEUU), después de sufrir una falla mecánica que impidió el despliegue del tren de aterrizaje.

El incidente, ocurrido alrededor de las 11:30 de la mañana de este martes, activó de inmediato los protocolos de seguridad y motivó el inicio de una investigación técnica por parte de la agencia espacial estadounidense.

Un video compartido por el canal KHOU 11 muestra a la aeronave derrapando sobre la pista sin ruedas, generando una estela de chispas, fuego y humo mientras se deslizaba hasta detenerse.

Según explicó un experto en aviación consultado por el medio, las llamas observadas se originaron por la fricción del fuselaje contra el pavimento, y aunque el escenario fue riesgoso, el peor desenlace habría sido un incendio posterior al impacto.

Las autoridades confirmaron que dos tripulantes se encontraban a bordo durante el aterrizaje forzoso. Mientras, que el Departamento de Bomberos de Houston, reportó la presencia de fuego en la parte inferior del fuselaje, aunque la situación fue controlada rápidamente.

¿QUÉ CAUSÓ EL INCIDENTE?

Los primeros informes apuntan a un fallo en el sistema de despliegue del tren de aterrizaje. Esta situación obligó a los pilotos a ejecutar un “aterrizaje de panza”. Se trata de una maniobra de emergencia diseñada para minimizar daños cuando no es posible utilizar las ruedas.

En tanto, Jim Szczesniak, director de aviación de los aeropuertos de Houston, informó que la pista fue cerrada temporalmente. Esto, para permitir las labores de recuperación y asegurar el área.

En la respuesta participaron bomberos municipales. También equipos de emergencia asociados a un subcontratista militar, quienes establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos adicionales mientras se evaluaba la aeronave.

¿ALGUIEN RESULTÓ HERIDO?

La NASA confirmó que no hubo heridos y la tripulación se encuentra a salvo. Bethany Stevens, portavoz de la agencia, señaló que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa exacta del fallo. Destacó, que la institución, mantendrá informada a la ciudadanía conforme avance el proceso.

El WB‑57 es un avión especializado en misiones científicas de gran altitud y operativo desde la década de 1970. Forma parte de una flota de tres unidades basadas en el Centro Espacial Johnson, donde continúan desempeñando un papel clave en proyectos de investigación atmosférica y espacial.