VIDEO IMPACTANTE: El brutal ataque de tiburón a un hombre que nadaba cerca de un muelle en Florida

Un empleado civil de una base naval en Panama City, en Florida (EEUU), permanece en estado crítico tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba durante su hora de almuerzo cerca del puerto deportivo de la instalación militar.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió este lunes alrededor de las 11:45 de la mañana y movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de la base.

La víctima, un trabajador de unos 20 años y con cuatro de servicio en la instalación, se encontraba nadando junto a un compañero cerca del muelle de la marina de Bienestar, Recreación y Moral cuando fue mordido brutamente mordido por el tiburón.

Lo que se precisó, es que los socorristas acudieron al lugar tras recibir inicialmente un reporte de posible ahogamiento. Sin embargo, al llegar confirmaron que el joven había sufrido graves heridas provocadas por un tiburón en sus brazos.

Testigos, civiles y personal militar colaboraron para mantener con vida al herido hasta la llegada de los equipos médicos. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital HCA Gulf Coast, donde ingresó directamente a cirugía.

Según informó el comandante de la base, Tristan Oliveria, el trabajador sufrió lesiones severas en ambos brazos y continúa bajo observación médica en condición crítica.

La identidad de la víctima no ha sido revelada por razones de privacidad y debido a que la investigación sigue en curso. Lo que se confirmó, es que su compañero resultó ileso.

Asimismo, Oliveria expresó su solidaridad con la familia del afectado y agradeció la rápida actuación de los equipos de emergencia.

Mientras tanto, un video difundido en redes sociales muestra una aleta cerca del nadador instantes antes del ataque. Las imágenes han generado gran conmoción en usuarios de las redes sociales.

Wow! Shark 🦈 Attack Yesterday in Panama City Florida near a Navy Base, he may have been an employee but it’s reported he lost an arm and they may have saved his hand on other arm. I had one of these Bump me many years ago in Panama City. pic.twitter.com/YAKVRXGS6U — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) June 9, 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL TIBURÓN?

Las autoridades todavía no han identificado la especie de tiburón involucrada. Se indicó que la investigación está a cargo de la Oficina del Sheriff del condado de Bay, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Aunque no se han impuesto restricciones para acceder a la zona, las autoridades mantienen una vigilancia especial y reforzaron las recomendaciones de seguridad para quienes realizan actividades acuáticas en las cercanías de la base naval, que nunca había reportado incidentes de este tipo.