VIDEO: El polémico comentario de Trump sobre el «control» de su administración en Venezuela y Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus comentarios al afirmar que su administración mantiene el control tanto de Venezuela como de Groenlandia.

Durante un mitin político en Georgia, Trump colocó nuevamente la expansión territorial de Estados Unidos en la agenda internacional.

Ante una multitud de seguidores, el mandatario estadounidense afirmó que su gobierno tomó el control de Venezuela y Groenlandia. «¿Venezuela o Groenlandia? ¿Las dos? ¡Tenemos las dos!», proclamó el líder político.

Durante la reunión en Georgia, el dirigente republicano presentó su gestión diplomática como una serie de éxitos sin precedentes. De hecho, definió la supuesta negociación sobre la isla ártica como «probablemente el mayor negocio inmobiliario de la historia».

Al mismo tiempo, Trump arremetió contra los medios de comunicación por haber informado en el pasado sobre una potencial incursión armada en suelo groenlandés. Según el propio mandatario, los consensos alcanzados posteriormente desmontaron totalmente las advertencias de la prensa.

El discurso junta a dos territorios alejados geográficamente pero estratégicos para la Casa Blanca. Mientras Groenlandia representa un enclave clave en el Polo Norte, Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta.

Trump: Greenland and Venezuela, we got them both for zero. https://t.co/tGHNwOw4E1 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

ACUERDO PETROLERO CON VENEZUELA

Vale recordar que, en agosto, Trump anunció lo que describió como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», un convenio que daría acceso a la empresa privada North American Blue Energy Partners a 17 campos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con reservas probadas de unos 65 000 millones de barriles y una inversión proyectada superior a los 100 000 millones de dólares.

Además, insistentemente ha dicho que se lleva «muy bien» con el Gobierno venezolano y ha afirmado que a Venezuela «le va de maravilla».

«Venezuela está ganando mucho dinero, y nosotros también. Vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con el petróleo venezolano por muy poco dinero, y va a ser genial», indicó.

Asimismo, se ha mostrado cauteloso con el tema de las elecciones. Aunque ha prometido que habrá comicios, ha optado por no dar una fecha concisa.