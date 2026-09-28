VIDEO: Donald Trump reitera que lo que ocurre en Venezuela «es algo tremendo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este lunes, 28 de septiembre, el progreso que —según afirmó— se registra en Venezuela, durante un breve intercambio con el secretario de Energía, Chris Wright.

«¿Cómo les va en Venezuela?», preguntó Trump a Wright, quien respondió: «Progreso, progreso diario». Ante esa respuesta, el mandatario afirmó: «Nunca ha habido nada igual, es algo tremendo lo que está sucediendo».

Las declaraciones se producen días después de que Trump asegurara que abordó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la celebración de elecciones en el país.

Ocurrió durante la reunión que ambos mantuvieron el pasado martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica», respondió Trump el sábado a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, según declaraciones citadas por la agencia EFE y otros medios internacionales.

El presidente estadounidense también destacó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, «Venezuela está ganando mucho dinero para su gente».

El encuentro entre Trump y Rodríguez, el primero entre ambos, fue inédito y selló la alianza entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

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ELECCIONES EN VENEZUELA

El miércoles, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que «en Venezuela habrá elecciones», aunque no ofreció detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela.

«No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta», declaró Rubio.