VIDEO: Director del FBI confirmó la captura de alias «El Ingeniero» en Venezuela: figuraba entre los 10 más buscados

Estados Unidos anunció este martes, 15 de septiembre, la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias «El Ingeniero» o «Prometeo», señalado por el FBI como presunto líder de una red internacional dedicada al fraude financiero y ataques informáticos contra cajeros automáticos.

Con su detención, la agencia federal estadounidense completó la captura de los 10 fugitivos que figuraban en su lista «de los más buscados».

El director del FBI, Kash Patel, fue quien confirmó la noticia durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado estadounidense.

Patel informó que Canelón Aguirre fue localizado y capturado en territorio venezolano durante el fin de semana, y aprovechó su intervención para corregir una cifra que había mencionado antes sobre los resultados de la agencia en la persecución de sus objetivos prioritarios. «Hemos capturado a los 10», recalcó ante los senadores.

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Canelón Aguirre, de nacionalidad venezolana, había sido incorporado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI el pasado 12 de marzo.

Su inclusión marcó un hito para la agencia: se trató del primer ciberdelincuente en integrar ese listado, según la información difundida por las autoridades estadounidenses al momento de anunciar la recompensa por su captura que se ubicó en un millón de dólares.

El FBI lo señala como cabecilla de una amplia conspiración internacional que habría operado a través de distintos grupos desplegados en Estados Unidos, con el propósito de extraer millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos y otras modalidades de fraude.

La organización, de acuerdo con la versión oficial, funcionaba con una estructura capaz de coordinar operaciones simultáneas en varios puntos del país norteamericano.

Estados Unidos sostiene, además, que una parte del dinero obtenido a través de estas operaciones habría sido utilizada para financiar al Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano que el país norteamericano designó como organización terrorista extranjera.

Ese señalamiento, vincula el caso de «El Ingeniero», con la ofensiva más amplia que Washington mantiene contra las estructuras criminales de esa naturaleza en la región.

En concreto, Aguirre enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robos bancarios y daños intencionales a sistemas informáticos protegidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, según la información difundida sobre el expediente.

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¿CÓMO ROBABA A LOS BANCOS?

Uno de los principales elementos de la investigación contra Canelón Aguirre está relacionado con una modalidad conocida como «ATM jackpotting». Se trata de un método de ataque dirigido contra cajeros automáticos.

La técnica consiste en introducir o ejecutar software malicioso en el sistema del cajero para alterar su funcionamiento y hacer que dispense efectivo sin que exista una transacción legítima.