VIDEO: así fue el recibimiento de Trump en la Casa Blanca a los cuatro astronautas de la misión Artemis II

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles, 29 de abril, en la Casa Blanca a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, a quienes felicitó por el éxito del primer vuelo tripulado que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo.

El encuentro con Trump, realizado en el Despacho Oval, destacó el logro de la tripulación, que se convirtió en el grupo humano que ha viajado más lejos de la Tierra.

En concreto, el mandatario felicitó a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

«Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección», declaró Trump junto a los astronautas.

Asimismo, el presidente destacó las exigencias físicas y mentales que implica una misión de esta magnitud y, en tono distendido, bromeó con la posibilidad de participar él mismo en un futuro vuelo espacial.

«Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?», comentó entre risas, generando un momento de informalidad durante el acto.

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MISIÓN ARTEMIS II

Artemis II concluyó su misión el pasado 10 de abril, marcando el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El vuelo constituye un paso clave dentro del Programa Artemis, que prevé dos alunizajes en 2028 y el avance simultáneo en los planes para construir una base en la superficie lunar.

La misión también permitió validar sistemas esenciales, para las próximas etapas de exploración humana en el espacio profundo.

Además del éxito operativo, la tripulación estableció un nuevo récord al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca alcanzada por Apolo 13 en 1970.

Este logro se enmarca en el impulso del programa espacial estadounidense y consolida a Artemis II como un hito que abre el camino hacia misiones más ambiciosas en la Luna y, eventualmente, hacia Marte.