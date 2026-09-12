VIDEO: Alcaldesa de Doral aseguró que no proporciona a ICE información de sus residentes

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que la ciudad en Florida no comparte información de sus residentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de los operativos que han llevado a muchos migrantes a no salir de sus casas por miedo a ser deportados de Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la periodista venezolana Alejandra Oraaa, la alcaldesa explicó que no existe ningún intercambio de datos entre ellos y los agentes federales, y que el ayuntamiento se entera de los operativos de ICE en la ciudad por las mismas vías que cualquier residente.

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«No tenemos ningún contacto, no tenemos ninguna información que sea compartida; ellos no nos comparten a nosotros. Nosotros nos enteramos de que ellos están en la ciudad por la misma forma en que se entera la comunidad: viéndolo por las redes, porque lo ha comunicado un residente. Es la única forma en que nosotros sabemos que ellos están conduciendo algún tipo de operación en nuestra ciudad. No hay ningún dato que se comparta, ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. No tenemos esa comunicación a diario con sus agentes», insistió.

Fraga también se refirió a las cifras oficiales sobre arrestos vinculados a inmigración y remitió a una plataforma estatal donde, según dijo, puede verificarse que Doral no cuenta con agentes entrenados bajo el acuerdo 287(g) ni ha registrado detenciones relacionadas con ICE.

«Tampoco lo tenemos, porque, de nuevo, esos datos no se comparten ni con nosotros ni con ellos. Por lo que tengo entendido, hay una página del estado de la Florida que está reportando todos los arrestos alrededor del estado, y te puedo dar ese link para que aquí lo compartas con todos los que nos estén viendo. En ese link no solamente puedes ver todos los datos alrededor del estado que tienen que ver con inmigración, sino que en el otro link que te voy a dar están todas las ciudades del estado de Florida que tuvieron que pasar esa resolución del 287(g)», señaló.

«Ahí también se muestra cuáles ciudades están actualmente operando bajo esa resolución y cuántos agentes tienen entrenados. Vas a ver que Doral dice cero: que no tenemos ninguna persona entrenada, que nunca hemos estado operacionales —dice ‘operational: non-active’— y que nunca hemos tenido un arresto que haya involucrado a ICE», agregó.

¿PUEDE DORAL CONVERTIRSE EN CIUDAD SANTUARIO?

Sobre la posibilidad de que Doral se convierta en una ciudad santuario, la alcaldesa fue enfática al señalar que la legislación estatal lo impide y que el acuerdo 287(g) no es una medida reciente, sino una disposición que existe en Florida desde hace más de dos décadas.

«El estado de la Florida no permite ciudades santuario. Tienen que entender muy bien que no se puede revocar la resolución. El estado de la Florida no permite que haya ciudades santuario y que se rechace ese tipo de acuerdo. Ha existido desde 1994 o 1996; son más de 20 años que ese acuerdo existe en el estado de la Florida. Quiero que entiendan que esto no es nada nuevo, esto no es algo que se trajo por las redadas migratorias», recalcó.

Con estas declaraciones, Fraga buscó despejar dudas sobre el rol de la alcaldía frente a las operaciones de ICE en Doral, en un contexto donde el temor entre los residentes ha ido en aumento por los recientes operativos migratorios reportados en la ciudad y en otras localidades del sur de la Florida y que afecta a comunidades de migrantes de mayoría venezolana.