Venezuela se convirtió en el segundo proveedor de petróleo de Estados Unidos, desplazó a este importante país

Venezuela desplazó a Arabia Saudita como el segundo mayor proveedor de crudo de Estados Unidos durante la tercera semana de abril, según datos preliminares de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información de EIA, Venezuela envió 310.000 barriles diarios en la semana que cerró el 24 de abril, una cifra menor a la de la semana previa, pero suficiente para superar ampliamente los 174.000 barriles por día (bpd) saudíes, su nivel más bajo en 21 semanas.

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El retroceso de Arabia Saudita ocurre en un contexto marcado por el cierre del estrecho de Ormuz debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha limitado la capacidad de los países del golfo para movilizar cargamentos.

Esta interrupción en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo ha afectado el flujo de petróleo y mercancías, reduciendo la disponibilidad de crudo saudí en el mercado estadounidense.

VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS

En contraste, Venezuela aceleró sus envíos gracias a la reanudación de las relaciones políticas y comerciales tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por parte del mandatario estadounidense Donald Trump.

En las primeras 16 semanas de 2026, los despachos venezolanos promedian 254.000 bpd, un incremento de 12 % respecto al mismo período de 2025.

Además, el promedio móvil de cuatro semanas alcanzó 386.000 bpd, su mejor nivel desde febrero de 2019, consolidando la tendencia al alza.

La coyuntura en Medio Oriente ha permitido que Venezuela se ubique como escolta de Canadá por segunda vez en el mes, una posición poco frecuente que solo ha logrado en 37 de las 830 semanas registradas por la EIA desde 2010.