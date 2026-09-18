Venezuela podría trasladar reservas de oro por valor de $4.000 millones a EEUU, según Financial Times

Venezuela estaría cerca de cerrar un acuerdo para trasladar el oro, valorado en unos 4.000 millones de dólares, hasta los Estados Unidos.

El oro sería llevado desde del Banco de Inglaterra al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, tras una disputa legal de casi ocho años, así lo informó este viernes, 18 de septiembre, el Financial Times.

Según el periódico británico, el Gobierno encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la oposición alcanzaron en agosto un inusual consenso para recuperar las 31 toneladas de metales preciosos almacenadas en las bóvedas subterráneas de Londres.

Los términos del acuerdo contemplan que Rodríguez obtenga el control legal del oro, pero sin poder venderlo de inmediato.

«El oro irá a EEUU, pero Delcy no tendrá acceso directo a él», declaró una figura de la oposición presuntamente involucrada en las negociaciones, quien agregó que el metal estaría «supervisado y restringido».

La reserva podría emplearse como garantía para préstamos gubernamentales, incluida la reconstrucción tras los dos terremotos que devastaron el país a finales de junio y dejaron más de 6.000 muertos.

El Banco Mundial estimó previamente en 19.600 millones de dólares los daños, de lo que ha descrito como el mayor desastre natural que ha golpeado a Venezuela en décadas.

DISPUTA POR EL ORO

El litigio se originó cuando Gran Bretaña se negó a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo tras las elecciones de 2018, lo que bloqueó el acceso del Gobierno venezolano al oro.

Desde entonces, los lingotes permanecen en disputa ante los tribunales del Reino Unido, sin haber sido liberados pese a la captura de Maduro por parte de EEUU en enero.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico señaló, que su Gobierno, no es parte del proceso judicial.

«El asunto se está examinando mediante procesos legales independientes y no es una decisión que el Gobierno británico pueda dirigir o influir», dijo, y añadió que «los tribunales del Reino Unido y el Banco de Inglaterra son independientes del Gobierno británico».

Por su parte, el Banco de Inglaterra indicó que no puede actuar hasta que exista una nueva orden judicial que aclare la autoridad legal sobre la reserva.

«Esto exige que las partes implicadas en el caso acudan a los tribunales del Reino Unido para resolver la disputa», precisó la entidad.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones señalaron que los reportes sobre el acuerdo surgen mientras Donald Trump prepara una reunión inédita con Rodríguez, posiblemente la próxima semana, aunque no está claro si el tema del oro formará parte de la agenda, apuntó el mismo medio.