EEUU

Venezuela inspeccionó su embajada y consulados en EEUU tras restablecer las relaciones

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

(EFE).- Venezuela inspeccionó recientemente su embajada y consulados en Estados Unidos para su acondicionamiento, informó el viceministro para la Comunicación Internacional, Rander Peña, en una entrevista difundida este viernes.

Caracas y Washington anunciaron este jueves el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas y consulares, rotas en 2019 por el entonces líder venezolano, Nicolás Maduro -capturado el pasado enero por EE.UU.- en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de reconocer al opositor Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, cuando era titular del Parlamento.

Leer Más

Dólar paralelo cerró este 5Sep con tendencia a la baja: Así se cotizó
¿Cuántos ingresos requieren los caraqueños para «vivir bien»? Así respondieron los trabajadores
Escándalo en EEUU: Más de 100 miembros de los servicios de inteligencia despedidos por chats sexuales

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Peña fue consultado sobre el estado de las instalaciones de la embajada y los consulados en EE.UU., a lo que respondió que «recientemente se fue a hacer una inspección», sin especificar cuándo, por quiénes ni las condiciones actuales.

En todo caso, el funcionario dijo que «seguramente» la sede diplomática de su país en Washington «requerirá arreglos», ya que «en años anteriores el extremismo (…) intentó hacer de las suyas y asaltó las embajadas y consulados en los Estados Unidos».

«Allí hay cosas por hacer que seguramente, a partir de este momento, se acomodarán y se arreglarán», indicó.

LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN EEUU

En mayo de 2019, el opositor Carlos Vecchio, a quien Guaidó había nombrado como su representante en EE.UU., tomó el control de la embajada en Washington y anunció el «cese de la usurpación».

En febrero de 2023, EE.UU. asumió el control temporal de la embajada tras la disolución del llamado «Gobierno interino» de Guaidó.

Ambos países anunciaron el jueves la reanudación de sus relaciones dos meses. Esto después de los ataques estadounidenses en territorio venezolano.

Peña consideró como una «decisión soberana» la de restablecer los vínculos. Y afirmó que el pueblo venezolano espera que haya un «respeto mutuo» y «relaciones constructivas» bilaterales.

A su juicio, esta es la «única vía» para lograr el levantamiento total de las sanciones.

A finales de enero, se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu, como encargada de negocios en Caracas. Mientras que el excanciller venezolano Félix Plasencia fue nombrado días después como representante diplomático ante EE.UU.

En el último mes, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses. Entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, y el de Interior, Doug Burgum, quien finalizó este jueves una visita de dos días a Caracas.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes, 6 de marzo, una encuesta de Meganálisis, en la cual se reflejó la percepción que los venezolanos tienen sobre los acontecimientos del 3 de enero, cuando fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro.  
La encuesta sobre los venezolanos relacionada con Maduro que Trump compartió en su red social
EEUU
Conmoción en Amazonas: Habitantes de una zona rural habrían sacrificado a una tigre mariposa y su cachorro
Sucesos
VIDEOS: Venezuela empieza el Clásico Mundial con buen pie y derrota a Países Bajos
Deportes