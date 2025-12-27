Venezolanos repatriados de El Salvador piden regresar a Estados Unidos para asistir a audiencia

Un grupo de venezolanos repatriados desde El Salvador exigió este viernes, 26 de diciembre, garantías reales para poder acudir a la audiencia que un juez federal en Estados Unidos ordenó celebrar, tras determinar que sus derechos al debido proceso fueron vulnerados durante su deportación.

La solicitud, hecha pública a través de una carta citada por EFE, refleja la preocupación de los migrantes que pasaron cuatro meses detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad salvadoreña, antes de ser devueltos a Venezuela.

Los migrantes forman parte de los 252 venezolanos enviados por el Gobierno de Estados Unidos a El Salvador. En concreto, luego de que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, los acusara de vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal designada como terrorista.

El juez James Boasberg dictaminó que estas expulsiones violaron el debido proceso. Por tanto, ordenó al Ejecutivo presentar antes del 5 de enero un plan que permita su retorno. O, al menos, garantizar su comparecencia ante un tribunal migratorio en EEUU.

En su declaración, los repatriados afirmaron que no se oponen a acudir a la audiencia. Sin embargo, advirtieron que necesitan garantías de seguridad y condiciones dignas para hacerlo.

Señalaron que, tras su liberación y retorno a Venezuela el 18 de julio, muchos enfrentan dificultades para reinsertarse social y económicamente, lo que agrava su vulnerabilidad. Por ello, pidieron que cualquier proceso de retorno no implique nuevos riesgos para su integridad física o su libertad.

¿QUÉ DIJERON LOS MIGRANTES?

«Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas». Reza parte de la carta del grupo de migrantes que fue repatriado a Venezuela.

«Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes». Así lo añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.

Asimismo, Norberto Aguilar, uno de los venezolanos deportados a El Salvador en marzo, afirmó durante la rueda de prensa que fue supuestamente golpeado mientras permanecía detenido en el CECOT.

Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que Nicolás Maduro ha brindado ayuda con terapias psicológicas. Pero, dijo, que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque «los golpes físicos sanan pero los mentales no».

«Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer», agregó.

Madam Secretary Hillary Clinton, If you are convinced that torture is taking place at CECOT, El Salvador is ready to cooperate fully. We are willing to release our entire prison population (including all gang leaders and all those described as “political prisoners”) to any… https://t.co/GKHMUgeZeO — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 23, 2025

CECOT Y BUKELE

En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con firmeza a las críticas de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien cuestionó las condiciones del CECOT y la deportación de migrantes —incluidos venezolanos— hacia esa megacárcel.

Clinton calificó al penal como una instalación “brutal” y compartió testimonios de deportados que denunciaron supuestos abusos.

Las declaraciones de Clinton surgieron tras la difusión de un video de PBS. El mismo recoge relatos de migrantes deportados al CECOT, quienes aseguran haber sido catalogados como pandilleros sin pruebas.

Bukele respondió a través de la misma red social X y defendió la megacárcel como un pilar de su política de seguridad y cuestionando las acusaciones de tortura.

El mandatario ha reiterado en diferentes oportunidades que el CECOT es una instalación de máxima seguridad diseñada para erradicar a las pandillas. Sostuvo que las denuncias carecen de fundamento.

«Señora secretaria Hillary Clinton. Si está convencida de que en el CECOT se están produciendo torturas. El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente. Estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como ‘presos políticos’) a cualquier país dispuesto a recibirlos. La única condición es clara: deben ser todos», escribió el mandatario.