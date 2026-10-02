Venezolanos en EEUU movilizarán el voto contra Trump por el «sufrimiento» de deportaciones

EFE).- La nueva ‘Coalición de Venezolanos en USA’, lanzada este viernes en Miami, avisó que movilizará el voto en las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos, al tiempo que denunció el «sufrimiento» por las deportaciones e «indignación» por el manejo del presidente Donald Trump de la situación en Venezuela.

Los activistas entregaron en Doral una carta firmada por 20 agrupaciones y 126 líderes sociales al congresista republicano Mario Díaz-Balart para exigirle que se «pronuncie» sobre los arrestos migratorios.

Doral es uno de los epicentros de las deportaciones y la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, donde el 40 % de la población tiene raíces de Venezuela.

«Nosotros, como organizaciones sin fines de lucro, definitivamente tenemos el poder de llamar al voto y, por supuesto, también queremos que vuelva el balance de poder al Congreso, definitivamente que sí», declaró a EFE Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), que se unió a la nueva coalición.

La coalición, que este viernes tuvo su primer acto público, la conforman venezolanos en Estados Unidos que se identifican como republicanos, demócratas o independientes.

Entre las agrupaciones firmantes están también los Venezolanos Perseguidos en el Exilio Político (Veppex), Juventud Venezolana en el Exterior (Juvenex), Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, Hermandad Venezolana Foundation, VenAmérica y Médicos Unidos Venezuela (MUV-USA).

«Los que están aquí, la gran mayoría son ciudadanos y son residentes. Y vamos a salir a votar, claro que sí. Vamos a incentivar el voto, no vamos a patrocinar candidatos políticos, pero vamos a patrocinar el voto, definitivamente que sí», agregó la activista.

«Miedo» en Doral

En Doral, en la zona metropolitana de Miami, viven con «miedo» desde hace semanas por la presencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que afecta a negocios y familias de ciudadanos estadounidenses, denunció Jani Méndez, de la nueva coalición.

«Siendo yo ciudadana, vine acá de 6 años, pequeña, también tengo miedo. Tengo miedo que mi hermana no esté, que a mi mamá la saquen porque no tiene un estatus. Tengo mucho miedo», manifestó Méndez.

La polémica se agudizó el jueves con la visita del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, quien en un evento con hispanos en Doral presumió de un récord de casi 200.000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses y avisó que las deportaciones se intensificarán en 2027.

El concejal venezolano-estadounidense de Doral, Rafael Pineyro, opinó que Homan «está equivocado».

«No le estamos diciendo a la Administración que dejen de hacer su trabajo, le estamos diciendo: ‘háganlo como dijeron que lo iban a hacer, que iban a ir detrás de los criminales’, y por eso levantamos la voz en el Doral porque las personas que han sido detenidas ciertamente no son criminales», argumentó.

«Indignación» por la situación en Venezuela

Los venezolanos se sintieron «indignados» por las declaraciones de Trump del miércoles en la celebración del Mes de la Herencia Hispana, en la que afirmó que la gente en Venezuela «tiene una sonrisa en su cara».

José Antonio Colina, presidente de Veppex, un grupo del exilio con más de dos décadas en Miami, lamentó que Trump insista, como lo hizo en una entrevista con la revista Time esta semana, que aún no hay condiciones para elecciones en Venezuela, mientras persisten las deportaciones a ese país.

«Ese mismo tiempo prudencial que hay que esperar para desmantelar el aparato represor y para convocar a las elecciones, es el mismo tiempo que le deberían dar a los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos solicitando asilo político o buscando algún tipo de protección», demandó.