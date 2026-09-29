Venezolano baleado por ICE en Texas podría pasar 20 años en la cárcel, de esto se le acusa

Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Un tribunal federal levantó cargos por agresión, resistencia, interferencia e impedimento a un agente federal, según informó el Departamento de Justicia.

El hecho irregular ocurrió el 20 de septiembre cuando agentes del ICE detuvieron al venezolano con una orden de deportación emitida por un juez.

Según la denuncia, durante la detención, Garcés entregó su licencia de conducir a los agentes de ICE. Tras verificar que era el hombre que buscaban le pidieron que estacionara su vehículo y saliera, órdenes que supuestamente ignoró.

Incluso, le hablaron en español según habría quedado captado en las cámaras corporales de los uniformados. No obstante, cerró bruscamente la ventanilla y se marchó, golpeando a uno de los agentes de ICE en el torso con el espejo retrovisor del lado del conductor.

Ante esto inició una persecución en vehículo a alta velocidad. Cuando uno de los agentes lo alcanzó el venezolano supuestamente intentó atropellar al agente con su auto, lo que provocó que este disparara su pistola.

El migrante compareció este martes por primera vez ante un juez. La audiencia de detención está programada para el viernes, 2 de octubre.

De acuerdo con el Departamento de Justicia podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión federal en caso de que lo declaren culpable.

Un juez de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las directrices de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. Mientras tanto, sigue la investigación para esclarecer lo ocurrido.