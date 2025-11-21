Venezolana perdió ciudadanía estadounidense tras acusación de fraude contra importante programa de salud

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que despojó de la ciudadanía a Marieva Briceño, una mujer venezolana, tras comprobarse que obtuvo su naturalización ocultando un grave historial delictivo.

De acuerdo con la información de las autoridades citada en medios locales, la venezolana, expropietaria de clínicas médicas en Detroit, perdió su ciudadanía tras haber defraudado por más de 5,4 millones de dólares al sistema Medicare.

La mujer ocultó sus delitos durante su proceso de naturalización, asegurando falsamente que nunca había cometido un crimen. Gracias a estas declaraciones engañosas, logró obtener la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, Briceño fue condenada en 2012 por «fraude y conspiración para defraudar» al programa federal de salud Medicare, tras haber presentado reclamaciones falsas por más de 5,4 millones de dólares entre 2007 y 2010.

Briceño, quien operaba tres clínicas médicas en el área de Detroit, en Michigan, utilizó estos centros para ejecutar un esquema fraudulento que incluía el pago a beneficiarios de Medicare para que se sometieran a pruebas y procedimientos innecesarios.

De los más de 5 millones reclamados, el programa llegó a pagar casi 3 millones de dólares, de los cuales más de 500 mil fueron directamente a manos de la acusada.

A pesar de haberse declarado culpable y cumplir una condena de cinco años de prisión, Briceño logró obtener la ciudadanía estadounidense, precisamente porque omitió ese historial criminal durante el proceso de naturalización.

Esta omisión fue clave para que las autoridades federales iniciaran el proceso de revocación, que culminó este lunes, 17 de noviembre de 2025, con la pérdida oficial de su ciudadanía.

«SUFRIRÁS LAS CONSECUENCIAS»

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio que exige honestidad y respeto por la ley”, destacó el fiscal Jason A. Reding Quiñones.

“Quienes engañan para obtenerla y además defraudan a nuestros programas de salud, enfrentarán las consecuencias”, agregó el fiscal.

“La revocación de la ciudadanía estadounidense de Marieva Briceno demuestra que si robas de los programas que atienden a nuestros ciudadanos más vulnerables, serás descubierto, procesado y sufrirás las consecuencias de tus actos, incluyendo la pérdida de tu ciudadanía estadounidense”, declaró por su parte, el fiscal general Auxiliar Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.