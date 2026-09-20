«Vencer el mal haciendo el bien»: El llamado de Nicolás Maduro en nuevo mensaje publicado en sus redes

Como ya es costumbre todos los domingos, Nicolás Maduro difundió un mensaje a través de sus redes sociales y esta vez hizo el llamado a “vencer el mal haciendo el bien”. Además, dijo que se debe “estar siempre alegres”.

Maduro informó que él y su esposa, Cilia Flores, siguen leyendo varios libros, entre ellos Quo vadis de Henryk Sienkiewicz. Incluso dijo que ella ya terminó de leer las 516 páginas de la obra, pero que él no, porque va más lento.

En sus reflexiones y citando el mencionado libro, Maduro destaca la “grandeza de los apóstoles Pedro y Pablo, y de las primeras comunidades cristianas de Roma”, que “muestran el poder de la palabra, del ejemplo, la valentía y la dignidad”.

También resaltó que el autor logra transmitir la fuerza de esa gente y sus mártires. “¡Cuánta vigencia adquieren, a la luz de esta obra, las cartas de Pedro y Pablo conservadas en el Nuevo Testamento! Son orientación, inspiración y bendiciones para este tiempo que vivimos, al recordar las condiciones adversas en las que aquellos apóstoles cumplieron su misión”.

Asimismo, exhortó a ser “hijos e hijas de la luz para seguir alumbrando el camino de la libertad con dignidad, de la unión y de la reconciliación nacional”.

Enfatizó que “hay que orar sin cesar, como recomienda la profesora Conny Méndez, con fe y de manera auténtica. Dar siempre las gracias a Dios y a la vida que nos ha dado tanto y nos seguirá dando”.

Maduro concluyó diciendo: “Cilia y yo recomendamos estas buenas lecturas que nos animan y nos hacen crecer desde nuestro ser divino. Para todas y todos, nuestro abrazo comprometido y sincero. Gracias por todo. Bendiciones”.