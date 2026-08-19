United Airlines postergó vuelos entre Houston y Caracas, esta será la nueva fecha

United Airlines postergó los vuelos que tienen ruta directa entre Houston y Caracas hasta el 12 de enero de 2027.

La aerolínea cerró las reservas para el período comprendido entre el 6 de octubre de 2026 y el 11 de enero de 2027.

Según los registros de los sistemas de distribución global reportados por el portal especializado AeroRoutes, la primera fecha disponible para reservar ahora será el 12 de enero de 2027.

Esta es la segunda modificación importante de la fecha de arranque de la ruta.

Vale recordar que la compañía aérea United Airlines anunció que retomaba sus operaciones comerciales entre Houston y Caracas después de casi nueve años de suspensión de operaciones.

Con esta nueva ruta los pasajeros podrán viajar entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a bordo de un Boeing 737 MAX 8.

Esta sería la segunda aerolínea de los Estados Unidos que reactiva sus vuelos directos con Venezuela, después del anuncio de American Airlines.

United había suspendido sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela en junio de 2017. Ahora, la compañía aseguró que el restablecimiento de esta conexión busca fortalecer los vínculos económicos y culturales entre ambos países, además de facilitar los viajes de negocios y la reunificación de familias venezolanas en Estados Unidos.