Un tribunal dictamina que eliminar el TPS para venezolanos y haitianos en EEUU fue ilegal

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
(EFE).- Un tribunal federal de apelaciones declaró este jueves que la Administración de Donald Trump actuó de forma ilegal al rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela y Haití, según informaron medios locales.

Pese al fallo, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado octubre que la medida entrara en vigor mientras los magistrados deliberan sobre el fondo del asunto.

El Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó un fallo de un tribunal inferior que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al TPS para los venezolanos.

El Gobierno de Estados Unidos eliminó en 2025 el TPS para venezolanos, argumentando que las condiciones en el país habrían mejorado, afectando a alrededor de 350.000 venezolanos, quienes perderán la protección contra la deportación y la autorización para trabajar.

El panel también confirmó la conclusión del tribunal inferior de que Noem excedió su autoridad al decidir poner fin anticipadamente al TPS para cientos de miles de personas de Haití.

EFE
