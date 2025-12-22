Trump y Hegseth darán a conocer medidas tras la confiscación de petroleros sancionados cerca de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este lunes, 22 de diciembre, nuevas medidas junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras la reciente incautación de otro petrolero «sanciondo» cerca de Venezuela, en el mar Caribe.

El mensaje será transmitido desde Mar-a-Lago a las 4:30 de la tarde (hora del Este), en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas por el endurecimiento del bloqueo marítimo contra el comercio de crudo sancionado.

La convocatoria ocurre apenas días después de que la Guardia Costera incautara el sábado otro petrolero, el Centuries, frente a las costas venezolanas. Días antes, el buque Skipper también fue confiscado bajo acusaciones de transportar crudo sancionado.

Estos operativos forman parte de la estrategia anunciada por Trump. Vale recordar, que el mandatario ordenó un “bloqueo total y completo” contra todos los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales tras la captura del segundo navío.

Por su parte, desde Caracas, se calificó la incautación del Centuries como un «robo y secuestro» por parte de Estados Unidos de «un nuevo buque privado» que transportaba crudo venezolano.

President Trump has been clear: the blockade of sanctioned oil tankers departing from, or bound for, Venezuela will remain in full force until Maduro’s criminal enterprise returns every stolen American asset. The @DeptofWar, with our partners at @USCG, will unflinchingly… https://t.co/2NuUTYon05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 20, 2025

PERSIGUEN OTRO BUQUE

En tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos mantiene una “persecución activa” contra otro buque petrolero sancionado que se dirigía hacia Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, afirmaron fuentes de al menos dos medios.

El navío, identificado como parte de la llamada “flota oscura”, habría navegado bajo bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación, de acuerdo con lo revelado por fuentes anónimas de Reuters y CNN.

De concretarse, sería la segunda operación de este tipo durante el fin de semana y la tercera en menos de dos semanas.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado. Está involucrado en la evasión ilegal de sanciones vinculadas a Venezuela. El barco navega con una bandera falsa y tiene una orden judicial de incautación”, explicó un funcionario estadounidense.

Lo que se informó es que el buque perseguido, identificado como el Bella 1 o el Canopus Voyager, se dirigía hacia puertos venezolanos para cargar crudo.