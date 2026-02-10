Trump se reunirá con militares que capturaron a Maduro bajo la «Operación Resolución Absoluta»

La Casa Blanca confirmó este martes, 10 de febrero, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Fort Bragg, una base militar en Carolina del Norte, para reunirse con los agentes de fuerzas especiales que participaron en la captura de Nicolás Maduro durante la Operación “Resolución Absoluta”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que la visita de Trump busca reconocer directamente a las unidades que llevaron a cabo la extracción y reforzar el mensaje de que la operación respondió a una decisión estratégica de alto nivel.

«El viernes, el presidente Trump y la primera dama Melania Trump viajarán a Fort Bragg, en el gran estado de Carolina del Norte, para reunirse con familias militares y con los heroicos miembros de nuestras fuerzas especiales que llevaron a cabo la exitosa Operación Resolución Absoluta en Venezuela y ayudaron a llevar ante la justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro», informó la funcionaria en su acostumbrada rueda de prensa semanal.

En tanto, en medio de las expectativas por conocer más detalles, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, volvió a referirse recientemente al operativo en un acto en Cape Canaveral, donde lo calificó como “la más sofisticada en la historia del planeta”.

Según sus declaraciones, la misión combinó precisión táctica, inteligencia avanzada y una coordinación que permitió mantener el sigilo hasta el último momento.

Hegseth aseguró que Maduro desconocía la presencia de las fuerzas estadounidenses hasta “tres minutos antes”, un dato que, a su juicio, demuestra la efectividad del despliegue.

El funcionario también destacó el liderazgo del presidente Trump como un elemento determinante para autorizar y sostener una operación de tal complejidad.

#AHORA | Vocera de la Casa Blanca informa que el presidente Trump viajará a Fort Bragg, en Carolina del Norte, para reunirse con los militares que ejecutaron la extracción de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/2DLjhFOdLJ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 10, 2026

«SE BURLÓ DE NOSOTROS»

Recordó que el propio Maduro había desafiado públicamente a Estados Unidos, afirmando que esperaba a sus adversarios en Miraflores. Para Hegseth, ese mensaje, que buscaba proyectar fortaleza, terminó convirtiéndose en un reflejo de vulnerabilidad tras la captura del líder chavista.

«Recuerdo cuando Nicolás Maduro se burló de nosotros y dijo: ‘Vengan por mí, aquí los espero cobardes’. Pues bien, se enteró. Tres minutos antes de que llegáramos, no tenía ni idea. Ningún otro presidente tiene las agallas, ningún otro militar puede lograrlo», comentó Hegseth en el marco de su gira “Arsenal of Freedom”.

Asimismo, Hegseth defendió la política de “disuasión mediante la fuerza” impulsada por el Pentágono. Argumentó que el fortalecimiento militar y energético promovido por la administración Trump contribuye tanto a la estabilidad internacional como al crecimiento económico interno.

La operación en Venezuela, afirmó, es un ejemplo de cómo la combinación de poder militar y determinación política puede alterar el rumbo de una crisis regional.

La expectativa ahora se centra en la visita de Trump a Fort Bragg. Se prevé que el mandatario ofrezca una versión más completa de la Operación “Resolución Absoluta”.

Por su parte, Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya cumplieron un mes bajo custodia federal. Como se informó, se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico, corrupción y delitos relacionados con armas durante su primera comparecencia. La misma se realizó el pasado 5 de enero en un tribunal de Manhattan.

Ambos acusados permanecen recluidos en Brooklyn, en Nueva York, donde han solicitado atención médica, mientras se espera su próxima audiencia.