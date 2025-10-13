Trump revirtió despidos de personal clave en organismos de salud de EEUU, esta fue la inesperada justificación

En medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, revirtió los despidos de cientos de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La medida se produjo luego de que un grupo importante de trabajadores recibieran notificaciones de despido el pasado viernes por la noche, generando alarma entre los científicos y funcionarios de salud pública.

Sin embargo, según fuentes oficiales citadas por NBC News y otros medios estadounidenses, muchas de estas notificaciones fueron enviadas por «error», y los afectados nunca fueron formalmente separados de la agencia.

«Los empleados que recibieron notificaciones incorrectas nunca fueron separados de la agencia y todos han sido notificados de que no están sujetos a la reducción de personal», dijo el funcionario al mencionado medio de comunicación. «Esto se debió a un fallo en el sistema», acotó.

«SANGRE NUEVA» Y CIERRE DE GOBIERNO

La confusión se originó en el contexto de una estrategia de reducción de personal impulsada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien había solicitado “sangre nueva” en la agencia.

Asimismo, en medio de la reciente decisión del gobierno de Trump de despedir a miles de empleados federales durante el cierre del gobierno. La medida, de inmediato, generó críticas por considerarse posiblemente ilegal.

¿CUÁNTOS RECIBIERON NOTIFICACIONES DE DESPIDO?

Lo que se reportó, es que entre 1.100 y 1.200 empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibieron avisos de despido el viernes.

Un documento judicial del mismo día indicó que más de 4.000 trabajadores federales fueron despedidos. Sin embargo, no está claro cuántos permanecen fuera del puesto tras la decisión de la administración de revertir ciertos despidos en los CDC.