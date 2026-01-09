Trump ‘prometió’ garantías de «legalidad” y seguridad en Venezuela para petroleras estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes, 9 de enero, a los principales ejecutivos de la industria petrolera estadounidenses que sus compañías contarán con “total seguridad, total protección” para operar en Venezuela, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre cómo se implementarán esas garantías legales.

Las declaraciones surgieron durante una reunión en la Casa Blanca. En la mismas, Trump buscó reforzar la confianza del sector privado en su estrategia energética y en el acceso a las vastas reservas de petróleo venezolanas.

LEA TAMBIÉN: LA JUSTIFICACIÓN DE TRUMP PARA CONTROLAR EL PETRÓLEO DE VENEZUELA QUE EXPUSO ANTE LOS LÍDERES DE COMPAÑÍAS DE ESTADOS UNIDOS

Cuando la reportera de CBS News, le preguntó sobre cómo Estados Unidos planea brindar garantías de seguridad totales a las empresas sin desplegar tropas en el terreno, Trump respondió: «Trabajaremos con los líderes y el pueblo venezolano, contaremos con un grupo muy seguro y ellos también traerán seguridad consigo».

«Estos no son niños. Son gente que extrae petróleo en lugares bastante difíciles. Diría que un par de esos lugares hacen que Venezuela parezca un picnic. Son gente dura», añadió.

«Entran en zonas a las que nadie querría ir. Entran en zonas a las que, si me invitaran, les diría: ‘No, gracias. Nos vemos en Palm Beach'», sentenció el presidente republicano.

Asimismo, otro periodista le preguntó al presidente si la administración ofrecerá un respaldo o seguridad para las compañías petroleras estadounidenses si Venezuela se desestabiliza nuevamente.

«Conocen los riesgos», respondió. «Existen riesgos. Vamos a ayudarlos. Se lo vamos a poner muy fácil. Van a estar ahí mucho tiempo. Vamos a estar ahí, juntos, mucho, mucho tiempo», sostuvo.

Aun así, el presidente dijo que las compañías petroleras estarán «seguras».

El encuentro, realizado este viernes, forma parte de la estrategia energética que la administración Trump ha venido articulando. Todo, en medio de un renovado interés por el crudo venezolano y su impacto en el mercado estadounidense.

Ejecutivos de Chevron, Exxon, ConocoPhillips y más de una docena de empresas más estuvieron presentes en el evento en la Sala Este de la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, también estuvieron presentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que el presidente y los ejecutivos petroleros discutieron «oportunidades de inversión que restaurarán la infraestructura petrolera venezolana».