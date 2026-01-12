Trump planea reunión con su gabinete y estas son las opciones para detener la ‘masacre’ en Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convocará este martes a su gabinete para sostener la primera discusión formal sobre la crisis en Irán, en un encuentro que busca definir la estrategia de la nación norteamericana frente a la represión de las protestas en ese país.

Según informó el domingo The Wall Street Journal, la reunión contará con los principales responsables de seguridad y política exterior de la administración Trump, en un momento en que la tensión entre Washington y Teherán escala rápidamente.

De hecho, según fuentes del diario, la reunión será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

En concreto, la Casa Blanca busca evaluar un abanico de opciones que van desde sanciones adicionales hasta ciberataques y posibles acciones militares, de acuerdo con las mismas fuentes gubernamentales citadas por el medio de comunicación.

La discusión también incluirá el análisis de herramientas digitales para contrarrestar la narrativa del régimen iraní y apoyar a los manifestantes.

La reunión se daría mientras Trump asegura que líderes iraníes han intentado establecer contacto para negociar, una afirmación que introduce un nuevo matiz en la crisis.

Durante el fin de semana, el presidente declaró que Teherán “llamó” y expresó su deseo de dialogar, aunque advirtió que Estados Unidos podría actuar antes de cualquier encuentro si la violencia contra los manifestantes continúa.

¿SE DECIDIRÁ ATACAR AL RÉGIMEN DE IRÁN?

De momento, el portal Político indica que no se prevé que Trump adopte una decisión definitiva durante la reunión, ya que las discusiones todavía se encuentran en una etapa inicial.

Tampoco se espera que el presidente considere el envío de tropas a Irán en esta fase. En cambio, las fuentes de este medio, señalaron que se abordarán “algunas (acciones) cinéticas y muchas no cinéticas”.

Las primeras aluden a operaciones militares basadas en el impacto físico de un proyectil sin detonación, mientras que las segundas corresponden a alternativas de carácter cibernético o encubierto.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país.