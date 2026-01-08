Trump pidió al personal en la Embajada en Caracas que se preparen para llegada de diplomático, según Bloomberg

La Administración de Donald Trump estaría avanzando en los preparativos para reabrir la Embajada de Estados Unidos en Caracas, apenas unos pocos días después de que Nicolás Maduro fue detenido en una operación militar en la ciudad capital.

Fuentes conocedoras de la situación hablaron con la agencia Bloomberg. Aparentemente, la Administración Trump pidió al personal en Caracas que se preparen para la llegada de diplomáticos a la Embajada esta misma semana.

Aunque todavía no se habría fijado una fecha para abrir las puertas de la Embajada, la filtración indica que podría ocurrir pronto. El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios.

La Embajada de Estados Unidos se mantiene cerrada desde el 23 de diciembre de 2019, cuando el gobierno de Maduro rompió relaciones con ese país tras el reconocimiento a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional.

¿QUÉ DIJO TRUMP?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ningún funcionario de la Casa Blanca ha confirmado la apertura de la Embajada en Caracas. Igualmente, Trump hizo comentarios al respecto el fin de semana.

El domingo, un día después de la captura de Maduro, periodistas preguntaron a Trump si existía la posibilidad de abrir la Embajada en Caracas. «Lo estamos pensando», dijo el mandatario desde el Air Force One.

La Embajada se encuentra ubicada en la urbanización Valle Arriba, en el este de Caracas. A mediados de la década de los 2000, la misión diplomática contaba con 500 empleados y contratista de hasta nueve agencias estadounidenses.