Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas iraníes para que no sean «asesinadas» al regresar a su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia.

«Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales asilo», dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Asimismo, advirtió que Washington recibirá a las deportistas si el país austral no accede a refugiarlas. «EEUU las recibirá si ustedes no lo hacen», dijo.

TRUMP HABLÓ CON EL PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA 

Sin embargo, poco después, Trump anunció que había hablado con el primer ministro Anthony Albanese.

«Él se está ocupando. Cinco (jugadoras) ya han sido atendidas y el resto está en camino. Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!», expresó.

LAS JUGADORAS DE IRÁN 

Vale recordar que las futbolistas iraníes fueron llamadas traidoras por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes. Esto durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur.

El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partido, concluyó el domingo su participación en el torneo.


Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país. Mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes «garantizar la seguridad» de las jugadoras, reseñó EFE.

La clasificación de la selección iraní para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género. Especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

