EEUU

Trump patrullará las calles de Washington junto a policías y militares, una medida drástica y sin precedentes

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves, 21 de agosto, que patrullará personalmente las calles de Washington D. C. acompañado por la policía y efectivos de la Guardia Nacional. 
Archivo

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves, 21 de agosto, que patrullará personalmente las calles de Washington D. C. acompañado por la policía y efectivos de la Guardia Nacional. 

El anuncio lo realizó durante una entrevista con el medio conservador Newsmax, donde Trump declaró: “Iré esta noche con la policía y, por supuesto, con el ejército”.  

Leer Más

Los policías que mataron de cuatro disparos a un ciudadano de origen latino en Los Ángeles (EEUU) fueron demandados por la familia víctima.
Demandan a policías que mataron de cuatro disparos a latino en Los Ángeles
Polémica en EEUU: Gobernador de Texas obliga a los hospitales a preguntar a sus enfermos si son migrantes irregulares
Rick Scott agradeció a Dominicana por incautar avión de Maduro e instó a seguir presionando al chavismo

LEA TAMBIÉN: ACTIVIDADES «ANTI-ESTADOUNIDENSES« QUE USCIS SUPERVISARÁ PARA APROBAR O NEGAR BENEFICIOS MIGRATORIOS

No obstante, de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters, todavía quedaban pendientes aspectos logísticos relacionados con el itinerario. También la coordinación con el Servicio Secreto y los protocolos de seguridad necesarios para que un presidente participe de manera directa en labores de patrullaje público. 

Esta medida formaría parte de una ofensiva federal contra la delincuencia en la capital, que ha sido gobernada históricamente por demócratas. 

Desde la semana pasada, más de 2.000 efectivos fueron desplegados en la capital estadounidense. Esto incluye 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y otros 1.200 provenientes de estados republicanos como Ohio, Luisiana y Carolina del Sur.  

Como era de esperarse, la operación ha transformado la vida cotidiana de los residentes, con presencia militar en estaciones de tren, parques y zonas comerciales.  

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, visitó a las tropas en Union Station para agradecerles personalmente por su labor. Lo hizo junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller  

Sin embargo, terminaron con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!”, por parte de un grupo de ciudadanos. Situación que reflejó el creciente rechazo por un sector de la sociedad respecto con la intervención federal. 

Trump ha justificado la medida alegando una “emergencia criminal” en la capital, describiéndola como un “santuario para los criminales” y acusando a la administración local de mala gestión financiera y permisividad con la delincuencia. 

Sin embargo, datos oficiales contradicen esta narrativa: los delitos violentos han disminuido significativamente entre 2023 y 2024, tras un repunte pospandemia.  

Esta discrepancia ha generado tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales, que denuncian una vulneración del escaso autogobierno del distrito. 

Además del despliegue militar, Trump ha intentado tomar control directo del Departamento de Policía Metropolitana. Esto, desplazando temporalmente a su liderazgo y ejerciendo supervisión desde la Casa Blanca. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Anuncian "parada de emergencia" del Sistema Tuy II que dejó sin agua a varios sectores de Caracas +ZONAS AFECTADAS
¿Por qué persisten las fallas de agua potable en ciudades de Venezuela? Un experto reveló las razones
Venezuela
La desaparición y posterior asesinato de Sheylla Gutiérrez Rosillo, una joven madre peruana residente en California (EEUU), ha generado conmoción tanto en su país natal como en la comunidad latina de Estados Unidos.  
Temía denunciar violencia doméstica para no ser deportada de EEUU y apareció sin vida en un bosque
EEUU
Polémica en EEUU: La siniestra relación entre el nombre de una montaña y un caso de abuso infantil
EEUU