Trump leyó este fragmento de la Biblia y revivió polémica por su conflictiva relación con el papa León XIV

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la controversial al participar en «Estados Unidos lee la Biblia», una iniciativa nacional por el 250 aniversario del país, que se realizó en medio de su conflictiva relación con el papa León XIV por la guerra con Irán.

En concreto, Trump leyó del pasaje 2 Crónicas 7:11-22 —considerado un texto emblemático por sectores de la derecha cristiana— justo después de que publicara y eliminara una imagen generada por IA en la que se comparaba con Jesucristo, lo que ya había generado críticas entre aliados religiosos.

De manera inesperada para algunos, Trump grabó su intervención desde el Despacho Oval. Así se unió a casi 500 participantes que leen fragmentos bíblicos para ser transmitidos en el Museo de la Biblia y en la plataforma Pure Flix.

El pasaje que le correspondió, reservado por los organizadores para un funcionario electo, es interpretado por muchos cristianos evangélicos como un llamado a la humildad nacional y búsqueda del perdón divino.

La responsable del evento y presidenta de Christians Engaged, Bunni Pounds, afirmó que había orado para que el presidente aceptara leerlo. Destacó que su participación demuestra apertura espiritual.

¿QUÉ SE DICE EN EL PASAJE BÍBLICO?

Dice en parte: «Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra».

Sin embargo, la lectura ocurre en un momento especialmente delicado para Trump dentro del electorado cristiano.

La imagen generada por IA, en la que aparecía como Jesús curando a un enfermo, provocó incomodidad incluso entre figuras influyentes de la derecha religiosa.

El presidente finalmente rectificó, eliminó la publicación y sugirió que pensaba que: «Era yo como médico y tenía que ver con la Cruz Roja».

RELACIÓN CON EL PAPA

A la controversia se suma el deterioro de su relación con el papa León XIV, a quien ha criticado abiertamente durante días recientes en redes sociales, en medio de sus desacuerdos sobre la guerra con Irán.

De hecho, esta confrontación ha expuesto una fractura dentro de ciertos sectores evangélicos que promueven la idea de un «Jesús MAGA», una corriente que presenta a Trump como una figura elegida para liderar un renacimiento espiritual y político en Estados Unidos.

Pese a las tensiones, los organizadores del evento bíblico aseguran que la participación del presidente responde a un compromiso genuino.

Pounds destacó que la Casa Blanca colaboró activamente para facilitar la lectura y que varios miembros del gabinete también se sumaron.

Para ella, que el mandatario leyera la Biblia junto a otros ciudadanos era un gesto simbólico importante. Sobre todo, en un país donde, señala, la fe continúa influyendo en la vida pública.

Para Pounds, el nombramiento de personas de fe en la Casa Blanca y la administración de Trump demuestra que «su corazón es realmente tierno y abierto hacia el Señor».

«Es una persona tan auténtica y genuina. Tanto si nos gustan las cosas que dice a veces como si no. No lo habría hecho (participar en la lectura de las escrituras) si no creyera en ello», indicó.