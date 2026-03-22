Trump le dio plazo de 48 horas a Irán, esto hará si no acceden a sus peticiones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que acceda a sus peticiones o de lo contrario realizará una serie de nuevos ataques, esta vez dirigidos al sistema eléctrico del país.

«Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!», dijo Trump en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En otro texto reveló sus planes en la región y las responsabilidades de sus aliados, una vez acabe el conflicto con Irán. «Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán.

En este sentido, destacó los cinco principales objetivos de los Estados Unidos:

Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos. Destrucción de la base industrial de defensa de Irán. Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo. Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, en caso de que se produzca. Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros.

Asimismo, giró instrucciones a los aliados de los Estados Unidos en la región.

«El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por el estrecho de Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos», concluyó