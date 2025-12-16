EEUU

Trump lanza seria acusación contra gobernador demócrata, dice que “está controlado por el Tren de Aragua”

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra el gobernador de Colorado, Jared Polis / Archivo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes, 15 de diciembre, fuertes acusaciones contra el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, de quien aseguró estaría “controlado” por el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.  

Contents

El presidente calificó al gobernador como “débil y patético”, e insistió en señalar que no ha tomado medidas efectivas frente al crimen organizado.  

Leer Más

Tirador que atentó contra la vida de Trump estaba en la lista de votantes de los republicanos, según el NYT
Tirador que atentó contra la vida de Trump estaba en la lista de votantes de los republicanos, según el NYT
Alerta máxima en EEUU: Huracán Helene se fortalece y sigue su curso hacia Florida
EEUU habría levantado restricción de vuelos a Venezuela: esto es lo que se sabe

«El gobernador de Colorado es un hombre débil y patético que está gobernado por el Tren de Aragua, los criminales de Venezuela, para quedarse con partes de Colorado. Y tenía miedo de hacerles frente», aseveró Trump. 

LEA TAMBIÉN: TRUMP DECLARÓ AL FENTANILO COMO «ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA« POR LO QUE ESTÁ PROVOCANDO EN ESTADOS UNIDOS

Según enfatizó Trump, el Tren de Aragua habría logrado apoderarse de zonas del estado, aprovechando la supuesta falta de acción de las autoridades locales.  

Estas palabras se suman a una serie de críticas que el mandatario dirigió contra Polis, a quien también acusó de incompetencia en el manejo de casos judiciales relacionados con investigaciones electorales.  

Trump anuncia indulto para Tina Peters, aumentando la presión para liberarla / Archivo

DISPUTA POR LA LIBERACIÓN DE TINA PETERS  

“Los criminales venezolanos se apoderaron de zonas de Colorado. Y él tenía miedo de hacer algo. Pero metió a Tina Peters en la cárcel durante nueve años porque descubrió a gente haciendo trampa”. Así lo dijo en alusión al caso de la exsecretaria republicana de Mesa en Colorado.

Vale recordar, que Trump anunció el pasado jueves que le otorgaría a Tina Peters un indulto federal completo, lo que probablemente aumentará la presión para liberar a la exsecretaria de Colorado de la prisión, a pesar de que no se puede anular los cargos estatales. 

“Tina se encuentra en una prisión de Colorado por el ‘delito’ de exigir elecciones honestas. Hoy le otorgo un indulto completo por sus intentos de exponer el fraude electoral en las amañadas elecciones presidenciales de 2020”, escribió el presidente en Truth Social. 

De esta manera, Trump también se quejó de que Polis no permitiría que «la maravillosa Tina saliera de una cárcel, y de una cárcel de alta seguridad”. 

Peters fue declarada culpable por un jurado en 2024 de siete cargos, incluidos cuatro delitos graves, por ayudar a facilitar el acceso al equipo de votación del condado en busca de un fraude electoral que ella y sus aliados no pudieron probar después de las elecciones presidenciales de 2020. 

De hecho, Peters es actualmente la única aliada de Trump en prisión por delitos relacionados con los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. Ella aún cree que las elecciones fueron robadas, según declararon recientemente sus abogados a CNN. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: Willie González sorprende a todos como colector de un autobús en Petare
Caraota Show
En Guárico: Niño se disparó mientras ‘jugaba’ con un arma de fuego, su hermanito intentó detenerlo
Sucesos
Trump habló sobre las trágicas muertes del director Rob Reiner y su esposa, dice que fue por el «síndrome de trastorno de Trump»
EEUU