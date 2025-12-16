Trump lanza seria acusación contra gobernador demócrata, dice que “está controlado por el Tren de Aragua”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes, 15 de diciembre, fuertes acusaciones contra el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, de quien aseguró estaría “controlado” por el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.

El presidente calificó al gobernador como “débil y patético”, e insistió en señalar que no ha tomado medidas efectivas frente al crimen organizado.

«El gobernador de Colorado es un hombre débil y patético que está gobernado por el Tren de Aragua, los criminales de Venezuela, para quedarse con partes de Colorado. Y tenía miedo de hacerles frente», aseveró Trump.

Según enfatizó Trump, el Tren de Aragua habría logrado apoderarse de zonas del estado, aprovechando la supuesta falta de acción de las autoridades locales.

Estas palabras se suman a una serie de críticas que el mandatario dirigió contra Polis, a quien también acusó de incompetencia en el manejo de casos judiciales relacionados con investigaciones electorales.

DISPUTA POR LA LIBERACIÓN DE TINA PETERS

“Los criminales venezolanos se apoderaron de zonas de Colorado. Y él tenía miedo de hacer algo. Pero metió a Tina Peters en la cárcel durante nueve años porque descubrió a gente haciendo trampa”. Así lo dijo en alusión al caso de la exsecretaria republicana de Mesa en Colorado.

Vale recordar, que Trump anunció el pasado jueves que le otorgaría a Tina Peters un indulto federal completo, lo que probablemente aumentará la presión para liberar a la exsecretaria de Colorado de la prisión, a pesar de que no se puede anular los cargos estatales.

“Tina se encuentra en una prisión de Colorado por el ‘delito’ de exigir elecciones honestas. Hoy le otorgo un indulto completo por sus intentos de exponer el fraude electoral en las amañadas elecciones presidenciales de 2020”, escribió el presidente en Truth Social.

De esta manera, Trump también se quejó de que Polis no permitiría que «la maravillosa Tina saliera de una cárcel, y de una cárcel de alta seguridad”.

Peters fue declarada culpable por un jurado en 2024 de siete cargos, incluidos cuatro delitos graves, por ayudar a facilitar el acceso al equipo de votación del condado en busca de un fraude electoral que ella y sus aliados no pudieron probar después de las elecciones presidenciales de 2020.

De hecho, Peters es actualmente la única aliada de Trump en prisión por delitos relacionados con los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. Ella aún cree que las elecciones fueron robadas, según declararon recientemente sus abogados a CNN.