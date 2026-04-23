Trump lanza nuevo dardo sobre negociaciones con Irán y asegura que habrá un acuerdo cuando «sea bueno para EEUU»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves, 23 de abril, la presión sobre Irán al asegurar que el país atraviesa una profunda crisis de liderazgo y, que su estructura de poder está dividida, en medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

Según Trump, Teherán enfrenta una pugna interna que le impide tomar decisiones claras, en un momento de creciente tensión militar en la región.

«Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!», sostuvo el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Trump afirmó que dentro del gobierno iraní existe una confrontación abierta entre sectores «duros» y «moderados», a los que describió como facciones enfrentadas por el rumbo del país.

«La lucha interna entre los ‘duros’, que han estado perdiendo terriblemente en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados, pero están ganando respeto, es una locura», sostuvo.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a nuevas órdenes militares emitidas por Washington este mismo jueves. En concreto, el presidente instruyó a la Marina estadounidense a destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz y triplicar las operaciones de despeje de explosivos en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

¿QUÉ DIJO SOBRE UN ACUERDO CON IRÁN?

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto, Trump reiteró que no tiene prisa y, que cualquier negociación, solo avanzará si garantiza beneficios concretos para Estados Unidos y sus aliados.

Subrayó que no cederá ante presiones políticas ni mediáticas y, que el tiempo juega en contra de Irán, no de Estados Unidos.

«Para aquellas personas, cada vez menos en número que nunca antes, que están leyendo al fracasado The New York Times o viendo a las noticias falsas de CNN, y que piensan que estoy ‘ansioso’ por poner fin a la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, sepan que posiblemente soy la persona menos presionada que haya estado alguna vez en esta posición», escribió en su red Truth Social.

«Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no — ¡el reloj está corriendo! La razón por la que algunos medios lo están haciendo tan mal en sus suscriptores y audiencia es porque ya no tienen credibilidad», agregó el mandatario.